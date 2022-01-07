المواصفات الكاملة لهاتف galaxy s21 fe 5g بعد أعلان سامسونج طرحه بالأسواق رسمياً

مواصفات هاتف galaxy s21 fe 5g بعد أعلانه رسمياً من قبل شركة سامسونج، من المشار أليه من الشركة الكورية والتي كانت ترغب في طرح الهاتف العام الماضي، ولكن اجلت الشركة إطلاق الهاتف في الأسواق أكثر من مرة بسبب مشكلة النقص العالمي في الرقائق، ثم عادت الشركة الكورية لـ اصدار تصريح عن طرح الهاتف galaxy s21 fe 5g في أوائل عام 2022، وتم بالفعل الكشف عن مواصفات الهاتف ومميزاته وسعره بالاسواق العربية، ومن خلال السطور القادمة سنقوم بالكشف عن مواصفات الهاتف الجديد لشركة سامسونج.

مواصفات هاتف galaxy s21 fe 5g

أكدت عدة تقارير من شركة سامسونج الكورية الجنوبية العملاقة للتكنولوجيا أنه سيكون للهاتف هيكل مقاوم بالنسبة للمياه والغبار، بجانب حصول الهاتف على شهادة IP68 وتم إصدار العديد من خيارات الألوان الجذابة

سيكون هاتف جالاكسي s21 مزودًا بشاشة Dynamic AMOLED 2X مقاس 6.4 بوصة وتصميم مثقوب، وبمعدل تحديث 120 هرتز وماسح ضوئي لبصمة الأصابع داخل الشاشة يتم توفير الشاشة بدقة عالية. يحتوي الجهاز على كاميرا أمامية بدقة 32 MP لالتقاط صور سلفي دقيقة وواضحة. أما عن المستشعر الرئيسي جاء بدقة 12 MP به فتحة عدسة OIS و f / 1.8. تم أطلاق الهاتف بكاميرا أمامية ثلاثية. به كاميرا بعدسات تليفوتوغرافي بدقة 8 MP مع تقريب بصري 3x. تم إصدار الهاتف بنظام اندرويد 12. بالإضافة إلى بطارية ليثيوم أيون بسعة 4500 مللي أمبير. وشحن سريع بقوة 25 وأت.

مزايا Samsung Galaxy S21 FE 5G

من المميزات الرائعة التي تم أتاحتها في هاتف جالكسي أن وزنه خفيف فقد تضمن 177 جرامًا مع أبعاد 155.7 × 74.5 × 7.9 ملم.

مصنوع من بلاستيك البولي كربونات بإطار من الألومنيوم فريم.

يستخدم نفس تصميم هاتف S21 ولكن مع بعض التغييرات الطفيفة، وفي نفس الوقت يحافظ على وظائف IP68 المقاومة للماء والغبار.

يتضمن الهاتف لدعم شريحتين من الجيل الخامس ولكن في نفس السياق فهو لا يدعم تركيب كروت الذاكرة.

تم إطلاق هاتف S21 FE بألوان جذابة وشيقة وهي الأبيض، واللون الأسود الأنيق، والأرجواني، بالإضافة إلي اللون الخزامي والأخضر الزيتوني.

تحتوي الشاشة على مستشعر بصمة مدمج.

واجهة للسوفت وير One UI 4

يتضمن الهاتف الشحن السريع بقوة 25 وات والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات.

سعر الهاتف في الأسواق

أما عن سعر الهاتف galaxy s21 fe 5g والذي تضمن نسختين هما علي النحو التالي: