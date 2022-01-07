نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن.. لعبة Grand Theft Auto: Vice city للجوالات نسخة 2022 لعبة GTA V الأصلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة Grand Theft Auto: Vice city ، عالم مميز ملئ بالجرافيك والأكشن ومن خلال لعبة Grand Theft Auto يتم الدخول إلي عالم من المغامرات والمطاردات الكبيرة مع الشرطة وذلك بعد القيام ببعض المهمات التي يطلبها مكون العصابة. حيث مهمات من السرقة والقتل والسطو على الأماكن التجارية. وترويع للمواطنين على السواحل والمارة في الشوارع. والآن يمكن الدخول إلى هذا العالم المفتوح من لعبة GTA V الأصلية. من على هاتفك المحمول إذا الهاتف يدعم نظام اندرويد أو نظام IOS. وتعد لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي من أقدم الألعاب التي يقوم محبي اللعبة بالبحث عنها للتمتع بها. كذلك الإصدارات الأخرى التي تحمل من نفس السلسلة مثل سان اندرياس وليبرتي سيتي ستوريز. وتشينا تاور، وثفت أوتو III. وفيما يلي من سطور قليلة والتي سوف نعرفكم من خلالها طريقة تحميل Grand Theft Auto: Vice city للاندرويد والايفون. كما سنعرفكم شروط النسخة الجديدة 2022 فتابعوا معي التالي.

تثبيت لعبة Grand Theft Auto: Vice city للاندرويد 2022

الخطوات بسيطة وتعتبر خطوات معتادة لأي جوال أندرويد يريد ان يحصل على أي تطبيق أو لعبة. ولكن قبل أن نعرض هذه الخطوات يجب أولا أن نحذركم من المواقع المضللة التي تطلق لعبة GTA V للانرويد فايس سيتي مجانا. حيث أنها إصدارات مضللة يتم فيها تعديل اللعبة من مبرمجين ليسوا محترفين. ويتم نزولها على بعض المواقع وللحصول عليها مجانا يقوم الزائر بموافقة الشروط وأحكام الموقع وهي الوصول لبيانات الجوال جميعها ومن ضمنها بيانات الدفع ويتم سرقة البيانات. ولكن طريقة تحميل Grand Theft Auto: Vice city للاندرويد الصحيحة هي من خلال الأتي.

بكل سهولة يتم الدخول علي تطبيق جوجل بلاي المنصة المسئولة والمدعومة من شركات الهواتف لنزول التطبيقات.

كما يتم الآن البحث من خلال مربع البحث أعلى الصفحة عن لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي .

. هناك الكثير من النسخ من سلسة اللعبة حيث سيظهر لك ( لعبة Grand Theft Auto: San Andreas ، وفايس سيتي، وتشينا تاور، ليبرتي سيتي ستوريز، GTA 3) وكل هذه النسخ تعد نسخ أصلية من الشركة صاحبة السلسة ROCK STAR GAME.

، وفايس سيتي، وتشينا تاور، ليبرتي سيتي ستوريز، GTA 3) وكل هذه النسخ تعد نسخ أصلية من الشركة صاحبة السلسة ROCK STAR GAME. بعد ذلك نضغط على نسخة GTA V APK فايس سيتي.

فايس سيتي. نقوم بإحضار كريدت كارد الدفع الإلكتروني المربوط بحساب جوجل بلاي. ويتم دفع القيمة المقدة 25 ريال سعودي.

بعد إتمام عملية الدفع سيتم الحصول علي لعبة Grand Theft Auto: Vice city بسهولة تامة وبطريقة أمنة.

تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي للايفون نسخة 2022

هواتف ايفون يمكن الاستمتاع عليها بالمغامرات أيضا والدخول من خلالها إلي عالم أفتراضي مفتوح وذلك من خلال الخطوات التالية الرسمية.

للحصول على لعبة GTA V الأصلية يتم الدخول على APP STORE.

يتم الدخول على APP STORE. ثم عمل SEARCH على لعبة Grand Theft Auto: Vice city .

. ويتم أيضا الدفع إلكترونيا من خلال بطاقات الائتمان حيث أن القيمة المقدرة في آبل ستور مختلفة عن اندرويد حيث يتم الدفع بالدولار الأمريكي وهي 4.99 دولار أمريكي. ويتم تحويل العملة من خلال البنك المصدر للبطاقة من ريال سعودي إلى دولار أمريكي.

بعد الدفع مباشرة سيتم الحصول على اللعبة بسهولة.

شروط ومتطلبات لعبة جراند ثفت أوتو فاي سيتي للاندرويد والايفون نسخة 2022

قبل إتباع طريقة تحميل Grand Theft Auto: Vice city للاندرويد والايفون السابقة يجب اولا توافر متطلبات بسيطى في كلا النظامين حيث أن GTA V APK وايفون تتطلب شروط سهلة ومتوفرة في معظم جوالات الجيل الحالى.

سعة تخزين اللعبة في النظامين 3 جيجا بايت ويجب توافرهم.

كذلك الذاكرة العشوائية 4 جيجا للاندرويد. وايفون 2 جيجا فقط.

معالج يقوم بتحليل أداء الجوال وهو رباعي النواة 4GHZ للاندرويد. والايفون يكتفي بمعالج ايفون 8 وإصدارات ايفون ما بعد ايفون 8.

لعبة GTA V للاندرويد رسومياتها متوسطة فيكتفي بمعالج رسوميات متوسط في الأندرويد وكذلك في الأيفون.

رسومياتها متوسطة فيكتفي بمعالج رسوميات متوسط في الأندرويد وكذلك في الأيفون. نظام أندرويد 10. وايفون IOS 9.

بعد أن تعرفنا سويا على أفضل طريقة للحصول على لعبة Grand Theft Auto: Vice city. ومتطلبات تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو فاي سيتي نسخة 2022 للاندرويد والايفون. نتمنى لكم الاستمتاع بها. ونتمنى لكم عاما سعيدا مليئا بالخير.