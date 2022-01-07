نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تثبيت لعبة تاور كرافت 2022 بناء برج 3D التحديث الأخير tower craft في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل تبحث عن لعبة بناء برج 3D بطريقة سهلة ومميزة، حيث تجد في ألعاب متجر بلاي لعبة تاور كرافت 2022 التحديث الأخير من لعبة tower craft، والتي تقوم اللعبة على بناء برج من خلال رص الأحجار والقيام بأعمال البناء بتشكيل نوع البناء المطلوب، والذي يبدأ ببناء برج صغير حتى الوصول إلى ناطحات سحاب، وهي لعبة بسيطة حازت على أكثر من 10 مليون عملية تثبيت، والتي تناسب جميع الأعمار بداية من عمر 3 أعوام.

ما هي لعبة تاور كرافت

إن هذه اللعبة تشبه لعبة ماين كرافت، حيث تعطي اللعبة لاعبيها حرية الابتكار في بناء برج صغير أو برج كبير عالي يصل إلى ناطحات السحاب، وفي ذلك يختار اللاعب مواد البناء المستخدمة، وأنت باللعبة زعيم نفسك في عالم البناء، حيث يترك لك اختيار المظهر الخاص ببرجك، كما يمكنك اختيار أكثر من مظهر خارجي لكل طابق، وذلك برص أحجار البناء بطريقة فريدة ومدهشة، وستربح مال عند بناء برج وتتحسن مستوى ناطحة السحاب الخاصة بك.

كيفية تثبيت لعبة تاور كرافت

إن لعبة tower craft هي لعبة بناء بالمكعبات المناسبة للهواتف الاندرويد، ولا تحتاج إلى اتصال مستمر بالإنترنت، وعن طريقة تنزيل لعبة tower craft اتبع الأتي:

تم تحديث اللعبة الإصدار الأخير من تاور كرافت بتاريخ 27 سبتمبر 2021.

كما تمتاز اللعبة بأن حجمها صغير وهو 55M.

كذلك إصدارها الحالي 1.9.7.

كما تحتاج هاتف يعمل بنظام التشغيل 4.4 فالأحدث.

ألعاب بناء بيوت ماين كرافت

لمحبي ألعاب بناء بيوت على الهواتف الأندرويد، إليكم تطبيق Builder for Minecraft PE، وهو يتطلب طبعة الجيب من ماين كرافت، حيث تتميز تلك اللعبة:

تحقيق حلم بناء قلعة أو منزل كبير وحديث.

تستطيع استيراد كل شيء من خريطة ماين كرافت.

باللعبة أكثر من 550 من المباني يمكنك الاختيار للبناء المفضل لك.

ولا يتطلب تطبيق اللعبة الاتصال المستمر بالإنترنت.

كذلك يتم إنشاء نسخة من خريطة البناء الخاصة بك بعد كل مرحلة بناء، تمكنك من استعادة الخريطة السابقة إذا أردت.

هذا التطبيق حجمه صغير جدا، فقط 13M.

يحتاج إلى إصدار أندرويد 4.1 فالأحدث.

الإصدار الحالي 15.3.0.

بلغت عمليات التثبيت لأكثر من 10 مليون عملية.

إن ألعاب بناء بيوت بدون نت للاندرويد والآيفون سهل الوصول لها من خلال متجر التطبيقات الخاصة بنظام تشغيل الهاتف، مثل لعبة تاور كرافت والكثير من لعبة بناء البيوت الأصلية .