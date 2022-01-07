كيفية تثبيت لعبة المدرب الافضل 2022 المجانية للاندرويد والكمبيوتر

ألعاب كرة القدم من أكثر الألعاب شهرة على الهواتف الذكية والكمبيوتر وجميع الأجهزة، سواء اللعبة الخاصة باللاعبين مثل إي فوتبول بيس أو لعبة المدرب الافضل 2022 بجميع إصداراتها، حيث توجد كذلك لعبة Online Soccer Manager، ومن خلال متجر بلاي لهواتف الأندرويد اخترنا لعبة التدريب كي تدرب ناديك مع أفضل لعبة إلكترونية مجانية في تنزيلها على هاتفك.

لعبة المدرب الافضل 2022

إن لعبة المدرب الأفضل هي لعبة مجانية تشتمل على دوريات أصلية، حيث تختار النادي واللاعبون الذين تريد تدريبهم، فستجد بها الدوري الإيطالي والانجليزي، وكذلك الدوري الإسباني، فإذا كنت من عشاق ألعاب كرة القدم أونلاين على أجهزة الكمبيوتر والهواتف، يمكنك دخول لعبة إي فوتبول بيس 2022، التي سيتم تحديثها في الفترة المقبلة، وبها أفضل الأندية واللاعبين الحقيقيين، فأنت تختار لاعب من اللاعبين الأقوياء وتنطلق به كشخصيتك في اللعبة، وقد شرحناها من قبل، وننظر تحديث لعبة بيس 2022 الآن.

مزايا تثبيت المدرب الافضل اون لاين

اللعبة تعطيك بعد توقيع عقدك أن تقوم بالتشكيل والتكتيك، كما لك قرار بيع لاعبين وشراء آخرين، ومن المزايا في اللعبة:

هذه اللعبة تحتوي على دوريات ولاعبين حقيقيين.

يمكنك اختيار التشكيلة المناسبة لك.

كما تتيح لك مجموعة من التكتيكات.

باللعبة تستطيع البيع والشراء ضمن قائمة الانتقالات.

تمنحك اللعبة اكتشاف المواهب من خلال ميزة الكشاف.

كذلك تقدم لك تدريب لاعبيك واستخدام مهاراتهم الكروية.

كما يمنك تخصيص مباريات ودية لتحسين مستوى اللاعبين.

تستطيع توسعة ملعبك من كسب الأموال.

تشتمل على ميزة التعليق الرياضي محاكاة المباريات.

تمنحك اللعب مقابل مدربين من جميع أنحاء العالم.

تتوفر اللعبة بثلاثين لغة.

بها أكثر من 50 مليون لاعب.

متطلبات تشغيل لعبة التدريب الجديدة على الاندرويد

هذه اللعبة تم تحديثها بتاريخ 4 يناير 2022

حجم اللعبة: 101M

الإصدار الحالي: 3.5.39.6

بينما إصدار الأندرويد: 6.0 فالأحدث.

بلغت عمليات تثبيت اللعبة: + 10 مليون عملية

كيفية تنزيل لعبة المدرب الافضل للكمبيوتر

كذلك من خلال برنامج ميديا فير يمكنك تنزيل لعبة المدرب الأفضل للكمبيوتر، حيث تتوفر اللعبة أونلاين، ويتم التسجيل مباشرة باستخدام حسابك في الفيسبوك، أو إنشاء حساب بعد اختيار اسم المدرب واستكمال الخطوات.