تعرف علي أهم المميزات الجديدة التي وضعها تطبيق واتساب الذهبي تكنولوجيا

اليوم نتحدث عن تطبيق الواتساب الذهبي ٢٠٢٢ ، تطبيق الواتساب الذهبي من اشهر التطبيقات التى انتشرت كثيرا فى أنحاء العالم وخاصة فى مصر حازت شهرة كبيرة فانة امتاز بالكثير من الخصائص ويعد متميزا عن تطبيق الواتساب العادى فى الكثير من المميزات و الخصائص ، حيث انة اصدار الكثير من النسخ المتعددة وذكر ايضا ان لها العديد من الأسماء مثل يوو واتساب . و يوسف واتساب .فؤاد واتساب ، وكل نسخة من هذا تمتاز بالكثير من المميزات الذى تختلف عن الأخرى ، ويوجد بها العديد من الخصائص التى من خلالها يستطيع المستخدم من تغيير شكل الواتساب الخاص بة وايضا الأيقونة الخارجية .

كيف تحمل تطبيق الواتساب الذهبي على الهاتف الاندرويد الخاص بك

يستطيع المستخدم ان يحمل تطبيق الواتساب على هاتفة الخاص بة حيث انة وفر العديد من الطرق التى يستطيع من خلالها ان يقوم بتحميل تطبيق الواتساب الذهبي على هاتفة ، فعليك اولآ الدخول إلى جوجل كروم والقيام بتحميل تطبيق الواتساب الذهبي وقد يتم تنزيلة مجانى على جهازك الاندرويد، فيوجد العديد من الأنواع الخاصة بتطبيق الواتساب الذهبي عليك اختيار اى نوع من هذا التطبيق الذى تريدة .

تعرف على المميزات الخاصة بتطبيق الواتساب الذهبي

اولا: من الممكن أن يقوم المستخدم با خفاء اى دردشة لا يريد اظهرها او من الممكن أن يضع رقم سرى لها . ثانيا : يوفر تطبيق الواتساب الذهبي العديد من الخصائص . ثالثا: وفر ايضا تطبيق الواتساب الذهبي ٢٠٢٢ إخفاء الحالة بحيث لا يسمح لأصدقاء بمشاهدتة . رابعا: من المميزات التى وضحها لنا هذا التطبيق انة يمكن للمستخدمين إخفاء اخر مرة قد فتح فيها التطبيق وبالتالي لا يعرف لأى احد من اصدقائة مشاهدتة . خامسا : يمكن للمستخدم ان يشاهد الرسائل دون أن يعرف صديقة انة تم مشاهدتة .

وبهذا نكون عرضنا علي حضراتكم اهم المميزات التي تخص تطبيق واتساب الذهبي نتمني ان تكونوا قد استمتعم بها عبر موقعنا موقع ثقفني لكم من دوام التوفيق والنجاح وانتظروا المزيد عبر موقعنا عما يدور في عالم التكنولوجيا الحديثة تابعنا علي موقع ثقفني .