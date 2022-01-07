نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميزة جديدة في تطبيق الواتساب 2022 وكيفية التحديث في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلق تطبيق الواتساب الأساسي تحديث أخير منذ أيام، حيث زادت عمليات البحث بشكل تدريجي في أخبار التكنولوجيا حول مميزات واتساب 2022 وكيفية التحديث بالخطوات، فهذا التحديث لتطور استخدام التطبيق ودخوله مجال المنافسات للتطبيقات الأكثر تطور وتقنية عالية، علماً بأن العديد من التطبيقات تشهد مختلف التحديثات المتطورة لتواكب عصر التكنولوجيا بأحدث إمكانيتها، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا من خلال هذا المقال مميزات تطبيق الواتساب 2022 الجديدة وكيفية تحديث التطبيق بالخطوات.

تحديث تطبيق الواتساب 2022:

أعلن تطبيق الواتساب منذ أيام لكافة مستخدمين الواتساب عن هناك تحديث جديد، وأن هذا التحديث الجديد جعل الواتساب ينافس كافة التطبيقات الخاصة بالمراسلة الفورية، ونوضح من خلال هذا المقال المميزات الجديدة التي أدخالها مع بداية العام الجديد 2022، فهذا التحديث الأخير جعل تطبيق الواتساب يشبه تويتر.

مميزات تطبيق الواتساب الجديدة 2022:

ميزة قراءة الرسالة ومعرفة اسم الراسل بشكل كامل

إمكانية إرسال الملصقات

تحميل مقاطع فيديو أكثر من 30 ثانية

عند رفع الاستوري يمكن إضافة أموشن أو ملصقات كما يرغب المستخدم

يمكن إرسال أكثر من 30 صورة

تأتي الإشعارات بصورة الراسل كما تأتي من تطبيق تويتر

ومن الجدير بالذكر أن إدارة الواتساب قد أجرت العديد من التحديثات الأخيرة والمميزات المتعددة كنوع من التجربة مع بدء العام الجديد 2022، ولكن لم يتم الإعلان عن تطبيقها حتى وقتنا هذا وبمجرد الإعلان عنها نعرضها لكافة متابعينا من خلال موقعنا ثقفني.

كيفية تحديث تطبيق الواتساب 2022 بالخطوات:

نظراً لتساؤل العديد من مستخدمي تطبيق الواتساب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حول كيفية تحديث التطبيق للحصول على المميزات الجديدة، فنذكر من خلال هذا المقال كيفية التحديث بالخطوات، وهذه الخطوات هي: