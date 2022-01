نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زر سحري في الريموت يفتح بين سبورت تنزيل مجموعة قنوات بين سبورت المفتوحة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة زر سحري في الريموت يفتح بين سبورت تنزيل مجموعة قنوات بين سبورت المفتوحة 2022، مع انطلاق العام الجديد 2022 وبدأ بطولة كأس الأمم الأفريقية يبحث الكثير من عشاق كرة القدم في الوطن العربي عن طريقة لتنزيل مجموعة قنوات بين سبورت لمشاهدة المباريات، وعندما يقوم أي شخص بشراء جهاز استقبال جديد يعمل على الإنترنت أول ما يبحث عنه هي قنوات بين سبورت، لذا نقدم لكم اليوم زر سحري في الريموت يفتح بين سبورت تنزيل مجموعة قنوات بين سبورت المفتوحة 2022.

زر سحري في الريموت يفتح بين سبورت

نتناول اليوم طريقة فتح قنوات بين سبورت على جهاز إستقبال معالج SUN PLUS و معالج GX، كما يجب أن يعمل جهاز الإستقبال على الإنترنت ويتواجد عليه سيرفر IPTV، لذا لكي تتمكن من فتح قناة بين سبورت سواء على معالج SUN PLUS أو معالج GX، وتفعيل الخاصية في جهاز الإستقبال يتم النقر على زر القائمة الرئيسية MENU من خلال الريموت كنترول، و بإستخدام زر ضبط الصوت يتم تحريك الأيقونات حتى الوصول إلى أيقونة الضبط والنقر OK لفتحها.

تنزيل قنوات بين سبورت المفتوحة 2022

تظهر قائمة بها خيارات عدة يتم التوجه إلى الخيار ما قبل الأخير ( AV ) بالنقر على OK،هذا الإختيار متواجد في جهاز الإستقبال معالج SUN PLUS، ثم تظهر قائمة بها أيقونة Sat IPTV وهذا يعني أن جهاز الإستقبال يدعم خاصية فتح قنوات بين سبورت المفتوحة، وذلك من خلال عمل القمر الصناعي نايل سات الجديد 2022 الذي تم تحديثه من أيام عدة، ولكن نجد هذه الخاصية بجانبها كلمة غلق، لذا لكي تتمكن من فتح مجموعة قنوات بين سبورت المفتوحة 2022 لرؤية المنتخبات العربية في بطولة كأس أمم أفريقيا.

فتح بين سبورت الرياضية

يتم النقر على زر OK حيث يظهر خيار فتح يتم النقر عليه، ثم الرجوع إلى قائمة جهاز الإستقبال الرئيسية نجد تشغيل فوري لمجموعة قنوات بين سبورت على الفور من خلال النقر على زر واحد، أما أجهزة الإستقبال بمعالج GX يتم الدخول إلى القائمة الرئيسية للجهاز ومن خلال التركيب يتم الوصول إلى زر Sat To IPTV ونجد بجانبه إيقاف يتم تغييره إلى تشغيل وتغيير جودة الصورة إلى LOW حتى لا ينفذ الإنترنت بسهولة، ثم يتم تشغيل قنوات بين سبورت على الفور، قدمنا لكم اليوم زر سحري في الريموت يفتح بين سبورت تنزيل مجموعة قنوات بين سبورت المفتوحة 2022.