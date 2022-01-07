عرض حصري مجاناً لعملاء زين بمناسبة حصولها على جائزة أسرع إنترنت منزلي، من المعروف أن زين السعودية أحد أكثر المؤسسات التي تسعى جاهدة إلى إضافة سبل الراحة والترفية إلى عملائها دائماَ، ودليل على ذلك امتلاكها أكبر شبكة 5G في أوربا والمنطقة العربية والثالثة على مستوى العالم، كما أنها تقدم أفضل وأسرع تجربة لاستخدام الانترنت من خلال بيانات الجوال. وهذا ما دفع زين السعودية إلى إطلاق عرض حصري لعملائها الحاليين والجدد على خدمة Apple Music، حيث أصبح من السهل على مشتركي زين السعودية التمتع بخدمة أبل ميوزك المميزة، والتي تقدم عدد هائل من القوائم الموسيقية تتجاوز 30 ألف قائمة إلى جانب أكثر من 90 مليون أغنية دولية ومحلية.

عرض حصري لعملاء زين السعودية

يستطيع عملاء زين السعودية الاستفادة بتلك الخدمة من خلال مجموعة متنوعة من أجهزة أبل الذكية (آيفون – سمارت واتش – أبل كاربلاي – أجهزة الماك)، وذلك بالاضافة إلى الأجهزة التي تعمل بنظام الأنرويد أيضاً. ومن الخدمات المميزة التي توفرها Apple Music أيضاً أبل ميوزيك وان وأبل ميوزيك هيتس. وسوف يكون هذا العرض متاح لكافة عملاء زين الحاليين والجدد، وذلك سواء للمشتركين في الباقات مسبقة الدفع أو المفوترة بالاضافة إلى الإشتراكات الجديدة، وستكون خدمة أبل ميوزيك متاحة مجاناً في عرض خاص يمتد لستة أشهر مجانية، بينما يمتد العرض إلى سنة كاملة بالنسبة للمشتركين في باقة شباب 199 وباقات زين بلاك.

خدمة أبل ميوزيك لمشتركي باقات زين

تقدم خدمة Apple Music مجموعة هائلة من الأغاني بتنسيق عالي الجودة، بالإضافة إلى مزايا متعددة ووضوح مذهل بنفس الدقة العالية للتسجيل. يمكنك الاستماع إلي الأغاني مباشرة أو تحميلها للاستماع إليها في وقت لاحق وذلك دون الحاجة إلى الإتصال بالإنترنت لسماعها. كما تستطيع من خلال خدمة أبل ميوزيك القيام بإنشاء قوائم الموسيقى الخاصة بك، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة المقاطع الموسيقية المفضلة لك مع عائلتك أو أصدقائك. كما توفر الخدمة للمشتركين إمكانية الحصول على توصيات يومية بناء على اختياراتهم السابقة، بالإضافة إلى الاستماع إلى محطات الراديو التي تقدم أنماطاً موسيقية متنوعة ومشاهدة مقاطع الفيديو الموسيقية الحصرية.