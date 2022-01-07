خطوات تفعيل خاصية lock على حسابك على فيس بوك

يبحث الكثير من الناس عن طريقة وخطوات الخاصية الجديدة lock على فيس بوك، حيث اصدار فيس بوك في تحديثه الأخير خاصية جديدة وهى خاصية lock أو إغلاق لحسابات الفيس البوك عن من هم ليسوا أصدقاء للحساب الملعب للخاصية، وذلك للمساهمة في تقديم المزيد من الحماية والأمان لمستخدمى التطبيق، كما تساهم تلك الخاصية في توفير المزيد من الخصوصية لأصحاب الحسابات و من هم ليس لديهم رغبة في ظهور بياناتهم أو صورهم لمن هم ليسوا أصدقاء على الحساب، لذلك نناقش في ذلك الموضوع خطوات تفعيل خاصية lock لحساب فيس بوك سواء من الهاتف المحمول أو من سطح المكتب.

خطوات تفعيل خاصية lock على حساب فيس بوك من الهاتف المحمول

تساهم تلك الخاصية في عدم ظهور أي من معلومات الشخصية أو صورك أو القصص التى تنشرها ألا لقائمة الأصدقاء فقط، أما من هم دون لك وغير موجودين بقائمة الأصدقاء في حالة بحثهم عن البروفايل الخاص بك سوف تظهر لهم رسالة الحساب مقفل أو this account is locked، ولتفعيل خدمة من خلال الهاتف المحمول قم بإتباع الخطوات التالية:

قم بفتح تطبيق Facebook على الهاتف الخاص بك.

قم بالدخول إلى القائمة الرئيسية وذلك من خلال الدخول على الضغط على الثلاث نقاط الموجودة بجوار اضف قصة جديدة.

بعد فتح القائمة قم بالذهاب إلى الإعدادات ثم اختر profile locking أو إقفال الحساب.

تفتح لك صفحة مكتوب بها نبذة صغيرة عن كيف تعمل تلك الخاصية على الحساب و أسفلها خيار قفل الملف التعريفي الخاص بك قم باختياره لتفعيل الخدمة.

وأخيرا ستفتح لك صفحة مكتوب بها لقد قمت بإغلاق الملف التعريفي الخاص بك قم باختيار موافق لتكون بذلك قد فعلت الخاصية بنجاح.

كيفية تفعيل خاصية lock فيس بوك من سطح المكتب