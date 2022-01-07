هاتف Apple IPhone 11 Pro مواصفاته ومزاياه والسعر في المملكة

أعلنت شركة أبل العالمية للهواتف الذاكية عن هاتفها iPhone 11 Pro/ حيث نوضح لكم في المقال موصفاته تصنيع الهاتف وأهم ما يميزه، كما نعرفكم علي سعره في المملكة العربية السعودية، فذلك الإصدار من أيفون تم تطويره من ناحية الكاميرات والشاشة، حيث تطلق علي شاشته أبل Super Retina XDR، فدعونا نتعرف علي التفاصيل، ففي مقال سابق قدمنا لكم تفاصيل وسعر هاتف iPhone 13 Pro Max، قم بالإطلاع عليه.

هاتف Apple IPhone 11 Pro