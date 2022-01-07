نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف Apple IPhone 11 Pro مواصفاته ومزاياه والسعر في المملكة في المقال التالي
عمر شويل - جدة هاتف Apple IPhone 11 Pro مواصفاته ومزاياه والسعر في المملكة - ثقفني
أعلنت شركة أبل العالمية للهواتف الذاكية عن هاتفها iPhone 11 Pro/ حيث نوضح لكم في المقال موصفاته تصنيع الهاتف وأهم ما يميزه، كما نعرفكم علي سعره في المملكة العربية السعودية، فذلك الإصدار من أيفون تم تطويره من ناحية الكاميرات والشاشة، حيث تطلق علي شاشته أبل Super Retina XDR، فدعونا نتعرف علي التفاصيل، ففي مقال سابق قدمنا لكم تفاصيل وسعر هاتف iPhone 13 Pro Max، قم بالإطلاع عليه.
هاتف Apple IPhone 11 Pro
- أبعاد هاتف Apple IPhone 11 Pro تقيم 144×71.4×8.1 مل م، وبوزن 188 جرام.
- الهاتف بها خصائص حماية جيدة بشهادة IP68 مقاومة للماء والغبار والأتربة، كما يدعم الهاتف NFC.
- الهاتف مُصنع بجودة عالية، فهو مصنع من الزجاج وإطار معدني.
- يدعم الهاتف حتي شبكات الجيل الرابع.
- يدعم الهاتف شريحتي اتصال نوعهم Nano Sim و eSIM
- الشاشة نوعها Super Retina XDR OLED بشكل النوتش، بمساحة 5.8 إنش، والدقة 1125×2436 بكسل، والكثافة 458 إنش لكل بكسل.
- الشاشة بها طبقة حماية oleophobic coating وتدعم HDR10، وأيضاً تدعم أبعاد العرض 19.5:9.
- الهاتف به 3 إصدارات تختلف في ذاكرة التخزين الصلبة ولكن تتفق في الذاكرة العشوائية وهي 4 جيجا بايت، ولا يدعم الهاتف لتركيب الكارت الميموري:
- فالإصدار الأول بذاكرة سعتها 64 جيجا بايت.
- الإصدار الثاني بذاكرة سعتها 256 جيجا بايت.
- الإصدار الثالث بذاكرة سعتها 512 جيجا بايت.
- معالج الهاتف A13 Bionic الأحدث في الأسواق الآن.
- دقة الكاميرا الأمامية 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وتدعم تصوير الـ Slow Motion، والكاميرا الأمامية الثانية بدقة TOF 3D للتعرف علي الوجه.
- الهاتف به 3 كاميرات خلفية، ويدعم ال3 كاميرات التصوير الـ Night mode والتصوير البانوراما بدقة 63 ميجا بكسل:
- الكاميرا الأولي دقتها 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الرئيسية بالهاتف.
- الكاميرا الثانية دقتها 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 وتدعم التثبيت البصري.
- الكاميرا الثالثة دقتها 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2 ومزودة بفلاش رباعي ليد.
- الهاتف به ميكروفون لعمل عزل لضجيج والضوضاء عند التحدث.
- تصوير الفيديو بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 24، 30، 60 في الثانية، ويدعم أيضاً التصوير الـ FHD بدقة 1080 بكسل بإلتقاط 60، 30، ويدعم الهاتف التصوير الـ HD بدقة 720 بكسل بإلتقاط 30 في الثانية.
- السماعات الخارجية للهاتف ستيريو وتدعم تقنية Dolby Atmos وDolby Digital Plus.
- يدعم الهاتف التعرف علي الوجه، حيث يتم فتحه بخاصية Face ID.
- الهاتف به مستشعرات عديدة: التقرب، التسارع، البوصلة، الجيروسكوب، والضغط الجوي، وكذلك تحديد الموقع الجغرافي.
- الواي فاي يدعم الخاصيتين Dual band وhotspot ويعمل بترددات a/b/g/n/ac/ax.
- الهاتف يدعم الإصدار الخامس للبلوتوث.
- منفذ الـ USB من نوع Lightning.
- سعة البطارية 3046 مللي أمبير وداعمة الشحن السريع والشحن اللاسلكي .
- ألوان الهاتف أبيض، أخضر، أسود، ذهبي.
- سعر الهاتف في 64 جيجا في المملكة 3730 ريال.
- سعر الهاتف في 256 جيجا في المملكة 5199 ريال.
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