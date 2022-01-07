سعر و مواصفات iPhone 13 Pro Max في المملكة والإمارات

أفصحت شركة أبل عن هاتفها الجديد والأرقي في الوصفات وكذلك السعر، حيث تأتي شاشة الهاتف بحجم أكبر عن جميع هواتف أبل ومساحتها 6.7 إنش بتردد 120 هرتز، وأداء الهاتف رائع لكونه صمم بمعالج A15 Bionic مما يجعله قابل لتحميل البرامج والألعاب الثقيلة، كما يتميز الهاتف بكاميرا ممتازة، فدعونا نتعرف علي مواصفات هاتف iPhone 13 Pro Max خلال التقرير، وهل يستحق الشراء أم لا؟.

مواصفات هاتف iPhone 13 Pro Max

نوع شاشة الهاتف Super Retina XDR OLED، ومساحتها 6.7 انش، الدقة 1284×2778 بكسل بمعدل 458 بكسل لكل انش.

الشاشة بها طبقة حماية من النوع oleophobic coating مما تجعلها مقاومة للتبصيم والزيوت، كما صمم الهاتف بزجاج مقاوم للخدش.

سطوع الشاشة 1000 شمعة في الشمس وأقصي سطوع له 1200 شمعة.

أبعاد الأيفون ×78.1×7.7 مل م، ووزنه 240 جرام ، ويدعم خاصية NFC.

الهاتف مدعم بشريحتي اتصال من النوع NFC و eSIM.

يدعم الهاتف شبكات الاتصال 2G، 3G، 4G، 5G.

الهاتف مُصنع من الزجاج مع إطار استانلس استيل، كما أنه مقاوم للماء والغبار فيمكن وضع الهاتف في الماء حتي 6 م في 30 دقيقة.

معالج الهاتف A15 Bionic بتكنولوجيا الـ 5 نانو متر، وأيضاً معالج رسومي Apple GPU 5 Core.

الهاتف له 4 إصدارات تختلف في ذاكرة التخزين والصلبة، ولكن جميعهم بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت: فالإصدار الأول بذاكرة تخزينية 128 جيجا بايت، الإصدار الثاني 256 جيجا بايت، الإصدار الثالث 512 جيجا بايت، الإصدار الرابع 1 تيرا، ولا يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة.

الهاتف به كاميرا خلفية رباعية، الأولي دقتها 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.5 وهي الأساسية، الثانية دقتها 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.8 وهي الكاميرا الخاصة بالزوم الحقيقى 3X، الثالثة دقتها 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الخاصة بالتصوير الواسع، أما الكاميرا الرابعة فدقتها TOF 3D وهي البورترية، كما يدعم الهاتف فلاش ثنائي من النوع ليد فلاش.

الهاتف به كاميرتان أماميتان، الأولي بدقة 12 ميجا بكسل وبفتحة عدسة F/2.2، أما الثانية دقتها SL 3D وهي الخاصة بالتعرف علي الوجه.

نظام تشغيل الهاتف iOS 15 الحديث.

سعر هاتف iPhone 13 Pro Max