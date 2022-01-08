نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن جواهر فري فاير free fire بطريقة شرعية والحصول على آلاف الجواهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن جواهر فري فاير free fire عن طريق id ، يبحث الكثير من اللاعبين على طرق للحصول على جواهر free fire بطريقة شرعة وامنه، لأن جواهر فري فاير من أهم الطرق لشراء العديد من العناصر المهمة التي تمكنك من الفوز والحصول على جوائز ,وأدوات والاشتراك في مهمات الخاصة، لذلك يبحث العديد من اللاعبين والمشتركين عن كيفية إعادة شحن جواهر فري فاير بطريقة آمنة وموثوقة حتى يتمكن من الفوز من لاعبين آخرين .

شحن جواهر فري فاير free fire

جواهر فري فاير، هناك الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على الجواهر free fire، ولكن قبل الشحن جواهر فري فاير، يجب عليك تحديد موقع الويب الذي تقوم بشحنه لأن هناك العديد من المواقع غير الموثوقة التي قد تعرض حسابك للتسلل والقرصنة من قبل هذه المواقع.

طريقة شحن جواهر فري فاير free fire

كيفية شحن جواهر فري فاير لعام 2020 لكي نقوم بالتالي من أجل شحن لعبة جواهر فري فاير garena free fire يجب علينا إتباع الخطوات الآتية:

نقوم بإستخدام المتجر الخاص بجوجل بلاي الخاص بك.

نقوم بتحويل المتجرك إلى حساب أمريكي للحصول على النقاط وتجميعها، وسوف نخبركم بكيفية تحويل الحساب إلى الأمريكي لأننا لا نحصل على هذه النقاط إلا بعد عملية التحويل.

نقوم بعد النقاط بإستخدام التطبيقات التي تمنح نقاط بعد كل عملية تنزيل، بأقوى العروض التي تظهر أمامك عند الدخول على التثبيت نقوم بالضغط على إلغاء.

نقوم بتحويل النقاط بإستخدام الرصيد الخاص ببطاقة المتجر.

نقوم بفتح العروض الخاصة بجواهر فري فاير.

نقوم بالحصول على هذه الجواهر من خلال الرصيد الخاص بك بجوجل بلاي.

كيفيه تحويل المتجر إلى متجر أمريكي

شحن جواهر لعبة فري فاير نالت إعجاب شديد من الجميع لذا يسعون دائما على التعرف على طريقة شحنها ، ولكن لابد من تحويل المتجر إلى أمريكي للعمل على شحنها من خلال: