طريقة تحميل لعبة ببجي نيو ستيت PUBG NEW STET آخر إصدار بطريقة مضمونة على الهاتف والكمبيوتر

تعتبر لعبة ببحي من أكثر الألعاب المنتشرة في ذلك الوقت وذلك في جميع أنحاء العالم؛ كما أن اللعبة قتالية فهي مرغوبة من الجميع فالأغلب يعشق الأكشن والقتال وهذه اللعبة تتميز بذلك؛ لذلك يحرص الجميع على متابعة آخر التطورات الخاصة بها و التحسينات التي قامت بها لحل المشكلات التي تتعلق بها، فمن ضمن التطورات إضافة أسلحة جديدة وانشاء أراضي ميدانية وغيرها، وتعد لعبة ببجي نيوستيت أفضل من لعبة ببجي الأصلية من حيث الواقعية؛ لذا يحرص الجميع على تحميلها وذلك من خلال طريقة مضمونة وسوف نشرح لكم كيفية تحميلها بأأمن الطرق على جهازي الهاتف والكمبيوتر.

أولًا تحميل لعبة ببجي نيو ستيت على جهاز الكمبيوتر

لتحميل لعبة ببجي على جهاز الكمبيوتر يجب إتباع تلك الخطوات:

نقوم بفتح المتصفح كروم أو جوجل

نكتب اسم اللعبة في خانة البحث الخاصة بالمتصفح

نضغط على بحث وننتظر حتى تظهر لنا الأيقونة الخاصة باللعبة

نضغط على تحميل أو تنزيل وانتظار بعض الدقائق من أجل عملية التنزيل

ثانيًا تحميل لعبة ببجي على الهاتف

لتحميل لعبة ببجي نيو ستيت آخر إصدار على الهاتف من خلال متجر بلاي يجب اتباع تلك الخطوات:

نقوم بالضغط على متجر بلاي من الهاتف لفتحه

نقوم بالبحث عن لعبة ببجي من خلال كتابتها في خانة البحث

عندما تظهر لنا الصفحة الخاصة باللعبة نضغط على تثبيت

بعد تثبيت اللعبة على جهاز الهاتف تصبح اللعبة جاهزة من أجل الاستخدام

نفتح اللعبة ونبدأ في اللعب والتمتع بها

يجب مراعاة إخلاء مساحة 3 جيجا بايت لتحميل اللعبة، والحصول على أحداث إصدار للهاتف.

ثالثًا تحميل لعبة ببحي نيو ستيت على الأيفون

لتحميل لعبة ببجي نيو ستيت آخر إصدار على جهاز الأيفون يجب إتباع تلك الخطوات:

نقوم بفتح تطبيق المتجر على جهاز الأيفون

نكتب اسم اللعبة في مربع البحث

عندما تظهر اللعبة على الشاشة نضغط على تثبيت

بعد انتهاء عملية التثبيت تصبح جاهزة من أجل اللعب

من مميزات لعبة ببجي نيو ستيت أنها تتميز ب: