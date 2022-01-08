نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الفضائية الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 مجاناً ومواعيد المباريات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات الفضائية الناقلة لكأس الأمم الأفريقية مجاناً، من المعروف أنه يتم التجهيزات الأخيرة لبدء انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام علي ارض الكاميرون خلال الفترة من ٩ يناير حتي ٦ فبراير ٢٠٢٢م، ونقدم لكم عرض ترددات بعض القنوات التي تقوم بعرض مباريات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٢م بالكاميرون مجاناً.

تم الكشف عن عدة قنوات تم الإعلان عنها مؤخرا تقوم بعرض المبارايات مجانا، على جانب آخر تبدأ مباراة المنتخب المصري الأولي في البطولة الموافق يوم ١١/١/٢٠٢٢م أما منتخب نيجيريا، وثاني مبادرة يوم ١٥/١/٢٠٢٢م أمام منتخب غينيا بيساو، ويختم دور المجموعات يوم ١٩/١/٢٠٢٢م أمام منتخب السودان.

تردد القنوات الفضائية الناقلة لكأس الأمم الأفريقية مجاناً

هناك مجموعة كبيرة من القنوات الفضائية تقوم بإذاعة مباريات بطولة كأس إفريقيا ومن أهم هذه القنوات الفضائية قنوات بي ان سبورت المشفرة، أما عن القنوات الفضائية المجانية فجاءت كالتالي:



1- تردد قناة الأرضية الجزائرية

قناة: الأرضية الجزائرية.

التردد: 11680.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

2- تردد قناة آر تي بي

تقوم قناة RTB من بوركينا فاسو بإذاعة بطولة كأس الأمم الأفريقية مجاناً علي القمر الصناعي يوتلسات، لذا يمكنكم ضبط التردد الجديد للقناة كالتالي:

التردد: 11900.

معدل الترميز: 30000.

الاستقطاب: افقي.

القمر الصناعي: يوتلسات e16.

3- تردد قناة النبأ الليبية

التردد: 11096.

معدل الترميز: 27500.

الإستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

4- تردد قناة تشاد

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12015.

معدل الترميز: 27500.

الإستقطاب: أفقي.

5- تردد قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12284.

معدل الترميز: 27500.

الإستقطاب: أفقي.

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية 2022

تبدأ مباريات كأس الأمم الأفريقية يوم الأحد 9 يناير 2022، تبدأ الجولة الأولى في تمام الساعة السادسة مساءا بين الكاميرون * بوركينا فاسو، وفي تمام الساعة التاسعة إثيوبيا * كاب فيردي.

فيما تأتي مباريات يوم الاثنين الموافق 10 يناير يواجه منتخب السنغال فريق زيمبابوي الساعة الثالثة عصرا، كما يلتقي فريق المغرب منتخب غانا الساعة السادسة مساء، وفي نفس التوقيت يلتقي غينيا مع ملاوي، وكذلك منتخب الجابون ضد جزر القمر الساعة التاسعة.

تبدأ مباريات يوم الثلاثاء جاءت كالتالي:

الجزائر في مواجهة سيراليون الساعة 3 عصراً. نيجيريا في مواجهة مصر الساعة 6 مساءاً. غينيا بيساو في مواجهة السودان الساعة 9 مساءاً.

وصلنا لختام شرح تردد القنوات الفضائية الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 مجاناً ومواعيد المباريات.