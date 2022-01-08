نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الذكاء الصناعي يغير العالم من حولنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعرف الذكاء الصناعي أو الـ Artificial Intelligence (AI) ، بأنه منظومة الأجهزة والمكونات التي تستخدم في سبيل محاكاة الذكاء البشري كلياً أو جزئيا ، عن طريق أداء مهام في الأصل يقوم العقل البشري بإدارتها عن طريق استخدام الذكاء الفطري أو العلمي ، ويقدر لتلك الأجهزة تنفيذ تلك العمليات بواسطة الاستناد إلي كم من المعلومات المخزنة علي ذاكرة أي كان موقعها متصلة بمعالجات حسابية تجري علي المدخلات كم من المعادلات وترجئها لبعض الشروط وفق المعلومات المخزنة لديها ، ويكون الناتج ردود أفعال أو بمعني علمي مخرجات ونتائج ، كمثال الروبوتات في التفاعل مع البشر ، وأجهزة المساعد الذكي علي الهواتف مثل SIRI ومساعد Google Assistant ، وغيرها العديد من الأمثلة التي جعلت الذكاء الصناعي يغير العالم من حولنا ، ومن خلال فقرات مقالنا نتعرف علي دور الذكاء الصناعي في تطور العالم ، وكلها تعتمد في الأساس علي الذاكرة وقواعد البيانات وهي السلاح الأقوى بما تحويه من معلومات ، وفي ذات السياق يمكنكم التعرف علي برنامج استرجاع الملفات المحذوفة عبر موقعنا ثقفني.

الذكاء الصناعي يغير العالم من حولنا

يلجأ العلماء إلي استخدام الذكاء الاصطناعي لفهم المشكلات بشكل سريع وتقديم إجابات بكفاءة ومن ضمنها علي سبيل المثال :

المساعد الذكي للهواتف المحمولة مثل ” Siri – Google Assistanat – وغيرها من شركات التكنولوجيا “

أنظمة الملاحة في السيارات والطائرات والنقل البحري وحتي الهواتف المحمولة وبرامج الخرائط.

محركات البحث مثل ” جوجل Google ” وشبكته الكبيرة في كافة الاتجاهات.

معالجات الصور والفيديو وما تقدمه من تقنيات حديثة في عالم الصوت والصورة.

وحتي فيس بوك وما يقدمه من تطورات رهيبه تخيف مستخدميه من رصد للكلام وإرسال مقترحات تخص ما تم الحديث عنه.

أنظمة المراقبة والتحليل الرقمي والتي تساعد في تأمين المنشآت وكشف الجرائم ورصد التحركات.

برامج التفاعل عن بعد والمحادثات والتي أصبحت موضة العصر في التواصل وتقريب المسافات.

منصات التواصل الاجتماعي والتي أصبحت توجه المحتوي حسب سلوك المستخدم.

الروبوتات الذكية بمختلف أشكالها وأنواعها وتطبيقاتها.

دور الذكاء الصناعي في تطور العالم

تلجأ العديد من المؤسسات والهيئات والحكومات حول العالم حالياً للاعتماد علي تقنيات الذكاء الصناعي في :

محاربة الأوبئة عن طريق التوعية والكشف عنها مثل ما حدث في الصين مع روبوت كشف كوفيد 19 .

تنظيم حركة المرور وترشيد استهلاك الطاقة وتوجيه قوات الأمن ورصد حالات العنف والشغب.

وضع هياكل إدارية وتنظيمية لإدارة كبري الشركات مع حلول أقل تكلفة.

تخفيض الاعتماد علي الأيدي العاملة في الوظائف التي تهدر الوقت والموارد إلي مستوى محدود.

إدارة العمليات المصرفية وعالم البورصة والأسهم وسوق العقارات.

رصد توقعات وميول الشراء والتداول علي السلع لكبري سلاسل المتاجر والإمداد.

المساعدة في عمليات البناء والتشييد وتجنيب المخاطر حيث أصبح الروبوت بديل العامل البشري في تنفيذ أصعب مهام الإنشاءات تحت أي ظروف.

التخطيط الاستراتيجي ورصد الثغرات المالية ووضع مقترحات حل الأزمات وتجنيبها.

المساعدة في مراكز الصيانة الميكانيكية.

التدخل الكبير في مجال الطب في العمليات الجراحية وصناعة الدواء و الرعاية.

ووصل الحال باستبدال البعض للبشر بالروبوت في كافة مناحي الحياة ، وحتي عالم الحروب وصناعة السلاح.

الذكاء الصناعي وقواعد البيانات

تعتمد قدرة الآلة التي تعمل في مجال الذكاء الصناعي علي عناصر مهمة مثل المعالجات والذاكرة وحجم قاعدة البيانات المتاحة لها كمثال :

تعتبر شركة أوراكل العالمية إحدى الشركات الرائد في تكنولوجيا قواعد البيانات ولها فرع بالمملكة العربية السعودية وكافة البلدان.

تفرد الشركة العملاقة صفحات كبيرة للتعريف بالذكاء الصناعي واستخداماته عبر موقعها الإلكتروني بالمملكة.

تعتبر تكنولوجيا قواعد البيانات الركيزة الأساسية لأي كيان من أي نوع يقوم علي مدخلات ومخرجات وقواعد للبيانات.

قواعد البيانات علم كبير يقوم علي صناعته جيوش من المطورين خلف أجهزة إلكترونية تعمل علي مدار الساعة.

تحفظ البيانات الخاصة بعملاء شركة ما في وحدات تخزين عملاقة لها طرق تواصل سحابية وعن بعد ومباشرة.

نظراً لأهمية البيانات تخزن في أكثر من مكان وتحت طبقات معقدة من التشفير وأذون وصول معقدة.

تقاس قدرة المؤسسات اليوم بما ليها من قدرات علي الوصول لبيانات مستخدمين.

لعل Meta المالكة لتطبيقات ” FaceBook و Twitter و Instagram ” والمملوكة للثري الأمريكي مارك زوكربرج من أقوي الأمثلة.

تلجأ الحكومات إلي الشكات العملاقة مثل فيس بوك في حل بعض القضايا التي تمس أمنها القومي.

والبيانات هي سلاح العصر الحديث لما تشكله من خطورة مباشرة عند استخدامها في التوجيه والرصد والتوقع.

كيف الذكاء الصناعي يغير العالم ؟

سيغير الذكاء الاصطناعي العالم من حولنا بخطوات متلاحقة وسط ترحيب وابتهاج في شتى أنحاء العالم :