طريقة تنزيل FTS 2022 للموبيل احدث اصدار مع تحديث سوق الانتقالات

FTS 2022 لعبة كرة القدم فرست تاتش سوكر من تطوير ونشر شركة فرست تاتش غيمز التي تم إنشائها عام 2014 وصدرت اللعبة في أول نسخة لها من نفس العام وتعتبر من أفضل الألعاب التي تحاكي كرة القدم والتي تتميز بجرافيك متميز بجعلها من أفضل الألعاب وتعتيبر هي شركة فرست تاتش هي نفس الشركة المطورة للعبة دريم ليج سوكر ومثلها من شقيقتها دريم ليج لست أنت اللاعب فقط بل أنت المدير الفني للفريق أيضا وتتحكم في كل كبيرة وصغيرة داخل اللعبة من أختيار التشكيل وعمليات شراء وبيع اللاعبين وسوف نتعرف معكم علي أهم مميزات لعبة FTS 2022 وطريقة تثبيت اللعبة علي هواتف أندرويد الآن.

مميزات لعبة FTS 2022

حجم اللعبة صغير لا يتجاوز 300 ميغابايت .

يمكنك تشتغل بدون الحاجة إلي انترنت .

كذلك تم عمل تحديث سوق الانتقالات لسنة 2022.

تتميز اللعبة بجرافيك عالي ومؤثرات صوتية عالية الجودة مع التحكم في حجم الصوت .

تم اضافة اخر الملابس الجديدة للفرق بعد التطوير.

كذلك سوف تلاحظ أن كل شعارات الفرق صحيحة .

كذلك يوجد نمط المهنة اي انك سوف تختار لاعب واحد فقط تلعب بة في اي فريق و تنتقل لاي فريق اخر.

تجد الماستر ليج اي بامكانك ان تتصدر لمراتب تؤهلك للمنافسات الخارجية و تلعب دوري أبطال أوروبا و كاس العلم و كاس العالم للاندية وجميع البطولات الرسمية.

تجد اموال كثيرة يمكنك ان تشتري اي لاعب تريده لتقوية فريقك.

يمكنك إنشاء ملعب كامل باحدث التقنيات.

اللعبة تدعم اللغة العربية وسوف تجد بها معظم الدوريات العربية مثل الدوري السعودي للمحترفين والدوري المصري لكرة القدم إلي جانب الدوري المغربي والدوري الجزائري ومعظ الدوريات العربية والافريقية.

متطلبات تشغيل First Touch Soccer 22 للموبيل

كما ذكرنا من قبل فن حج اللعبة صغير فقد لا تحتاج لمساحة تتجاوز 300 ميجا بايت للتخزيم مع أندرويد يمكون أ‘لي من النسخة 5.1 إلي جانب ذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت ومعالج رسومات من الفئة المتوسطة.

طريقة تنزيل FTS 2022 للموبيل