نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جديد: أكواد لعبة فري فاير Free Faire جديدة 2022 والحصول على 10000 من الجواهر المجانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكواد فري فاير جديدة 2022 Free Fire، وما زال البحث مستمر عن كل ما هو جديد من متابعي ومحبي وعشاق لعبة فري فاير Free Fire عن أكواد فري فاير جديدة، بعد أن سيطرت اللعبة على الإعجاب الشديد لكل من لعبها وشاهدها، فهي بطبع لعبة رائعة والتي تعد من أفضل الألعاب الإلكترونية القتالية التي تهتم بالخطط الاستراتيجية والمغامرة، حيث انتشرت اللعبة في كافة الدول العربية والعالمية بشكل سريع وشاسع في جميع نطاق الكرة الأرضية، وتعد أكواد فري فاير من أهم أساسيات اللعبة للخوض في المنافسات القوية والتغلب على المنافسين لذلك تعتبر أكواد فري فاير أمر مهم للغاية للحصول على الاحتياجات التي تستخدمها داخل اللعبة من أسلحة وذخائر وملابس وغيرها من الأغراض التي يتطلبها اللاعبين.

ويعمل موقع ثقفني الرائد في تقديم جميع الخدمات لمتابعيه الكرام في كافة الدول العربية على تقديم كل ما هو جديد من من متطلبات جميع الفئات من الأشخاص في الدول العربية، لذلك سوف نعرض لكم اليوم لمحبي ومستخدمي لعبة فري فاير Free Fire بعض المعلومات عن اللعبة بالإضافة إلى أكواد جديدة لم يستعملها أحد من قبل فعليكم متابعة ما يلي من هذا المقال.

ما هي لعبة فري فاير Free Fire

هي لعبة إلكترونية تعمل من خلال شبكة الإنترنت أطلقتها شركة غارينا الرائدة في تأسيس وتحديث الألعاب الإلكترونية مع المساهمة من شركة 111 دوتس ستوديو التي قامت بتقديم العديد من التحديثات والتطويرات للعبة حتى أصبحت بهذا الشكل من التقنيات والرسومات القوية وذلك في اليوم الرابع من ديسمبر لعام 2017 والتي كانت تعرف حينئذ باللعبة باتل رويال، وتقوم اللعبة على أساس وضع الخطط والاستراتيجيات للخوض في المنافسة القتالية داخل اللعبة وتنفيذها في ساحة اللعب.

ونظرا لما تحمله اللعبة من مميزات وجودة عالية من التقنيات الحديثة أصبح للعبة شعبية كبيرة التي اعجب بها الكبار والصغار من كافة أنحاء دول العربية والأجنبية، والتي حصدت على لقب أكثر لعبة تحميلا في عام 2019، كما حصلت لعبة فري فاير Free Fire على جائزة أفضل لعبة شعبية باكتساح من خلال التصويتات على متجر جوجل بلاي في العام 2019 أيضا، وكذلك في عام 2019 حققت إيرادات ضخمة والتي تخطت حاجز الـ مليار دولار في كافة دول العالم، حيث بلغت عدد تحميلات اللعبة من خلال متجر جوجل بلاي لأنظمة الأندرويد فوق 500 مليون عملية تحميل من نفس العام، وتخطت اللعبة في عام 2021 المليار من عمليات التنزيل من متجر جوجل بلاي فقط الخاص بأجهزة الأندرويد.

بينما أطلقت الشركة المطورة للعبة في عام 2022 نسخة جديدة على غرار تلك اللعبة والتي تحتاج لتشغيلها هواتف قوية حيث أنها تحتوي على رسومات وجرافيك أفضل من النسخة السابقة والي سميت باسم لعبة فري فاير ماكس Free Fire Max .

أحداث لعبة فري فاير

تبدأ أحداث اللعبة بهبوط ما يصل إلى 50 لاعب بواسطة المظلات في مدينة أو ارض واسعة المساحة، ويقوم اللاعبين فور نزولهم على أرض المعركة بالبحث عن الأسلحة والذخائر والأدوات الطبية وغيرها من الأغراض التي يستخدمونها في القتال، ويهدف كل لاعب من اللاعبين في البقاء على قيد الحياة حتى القضاء على اللاعبين الآخرين والتأكد من انك الوحيد الباقي قيد الحياة والبقاء في الأرض الآمنة المتاحة لك على الخريطة والانتظار حتى أن ينتهى وقت المعركة، والناجي الوحيد من هذه اللعبة هو الفائز بتلك الجولة.

جواهر فري فاير Free Fire

تحتوي اللعبة على جواهر فري فاير Free Fire وهي تعتبر العملة الافتراضية الرسمية الخاصة باللعبة التي يمكن من خلالها شراء الأغراض وبعض المحتويات التي تستخدمها داخل اللعبة مثل شراء أنواع عديدة من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية والملابس والمنازل وغيرها من الأشياء الأخرى، بالإضافة إلى إمكانية شراء بطاقات الرويال باس الخاصة بالمنازعات داخل اللعبة من خلال تلك العملة الافتراضية وهي المعروفة باسم جواهر فري فاير.

كيفية شحن جواهر فري فاير 2022 بشكل مدفوع

يمكن للاعبين شحن جواهر فري فاير من خلال موقع مركز غارينا هو من أفضل المراكز لشحن جواهر فري فاير بطريقة سهلة وسلسة من خلال رقم الآي دي ID الخاص باللاعب الذي يرغب في شحن جواهر فري فاير، وسنعرض لكم الخطوات بالتفصيل لكي يتمكن الجميع من الحصول على جواهر فري فاير من مركز غارينا فيما يلي:

في البداية المهام عليك بالذهاب لموقع مركز غارينا الرسمي من خلال شبكة الإنترنت.

ثم عليك بتسجيل الدخول على المركز من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في الأماكن الخاصة بذلك والضغط على زر تسجيل الدخول.

ثم القيام بتحديد عدد الجواهر التي ترغب في شحنها على حسابك الخاص باللعبة فري فاير.

بعد ذلك القيام بتحديد وسيلة الدفع المتاحة لديك، والتي ترغب من خلالها دفع ثمن عدد الجواهر التي قمت بتسجيلها.

ثم الضغط على زر تأكيد الدفع، وبذلك سوف يتم إرسال عدد الجواهر التي قمت بشرائها على الحساب الشخصي الخاص باللعبة.

طرق شحن جواهر في فاير 2022 بشكل مجاني

والجدير بالذكر انه ليس من السهل الحصول على شحنات جواهر فري فاير بشكل مجاني بصورة دائمة، ولكن بعد البحث دام لفترة طويلة من قبل أعضاء موقع ثقفني وجدنا أن هناك عدة طرق يمكن للاعبين شحن جواهر فري فاير بشكل مجاني بطرق شرعية ومضمونة بعيدا عن الهكر وما شابه ذلك والتي سوف نعرضها لكم فيما يلي:

الطريقة الأولى:- تسطيع الحصول على العديد من جواهر فري فاير عن طريق شراء عضوية والتي ستمنحك الكثير من الجواهر المجانية بالإضافة إلى الحصول على العديد من الأغراض الأخرى التي تستخدمها في اللعبة.

تسطيع الحصول على العديد من عن طريق شراء عضوية والتي ستمنحك الكثير من الجواهر المجانية بالإضافة إلى الحصول على العديد من الأغراض الأخرى التي تستخدمها في اللعبة. الطريقة الثانية:- بإمكان اللاعبين البحث عن وجود أخطاء فنية أو أخطاء اخرى باللعبة والتبليغ عنها عن طريق تسجيلها في ملاحظاتك وإرسالها وسوف ترسل لك إدارة للعبة العديد من جواهر فري فاير بشكل مجاني.

بإمكان اللاعبين البحث عن وجود أخطاء فنية أو أخطاء اخرى باللعبة والتبليغ عنها عن طريق تسجيلها في ملاحظاتك وإرسالها وسوف ترسل لك إدارة للعبة العديد من جواهر فري فاير بشكل مجاني. وأخيرا الطريقة الثالثة:- الحصول على جواهر فري فاير Free Fire عن طريق إدخال رموز أكواد الاسترداد من خلال موقع مركز غارينا الرسمي، وسوف نعرض لكم بعض الرموز والأكواد للحصول على شحنات فري فاير لاحقا.

أكواد فري فاير جديدة 2022

سنعرض لكم في الجدول التالي مجموعة من الأكواد والرموز يمكن استخدمها لإضافة مجموعة من الخدمات والمميزات لحساب الشخص باللعبة فري فاير.