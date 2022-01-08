نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أستقبل الأن..ترددات قنوات الأطفال 2022 على النايل سات قناة طيور الجنة وقناة كراميش و قناة ميكى كيدز الجديدة و قناة كرتون نتورك في المقال التالي
يبحث الكثير من أولياء الأمور عن تردد قنوات الأطفال 2022 على النايل سات، والتي يرغبون في الاحتفاظ بها وتشجيع أبنائهم على مشاهدتها بسبب المحتوى التعليمي المستهدف الذي يقدمونه والذي يغرس الكثير من القيم النبيلة والأخلاقية في نفوس الأطفال وكذلك البرامج التعليمية التي تساعد الطفل على تعلم الكثير من الأشياء والتعرف عليها قبل الالتحاق بالمنشأة، لأنها ينظر إليها على أنها بوابة إلى مختلف أشكال الترفيه المتاحة للأطفال نتيجة انتشار فيروس كورونا الذي دفع الكثير من الأطفال إلى البقاء في المنزل ومشاهدة التلفزيون، وإليكم في خلال السطور التالية في موقع ثقفني ترددات قنوات الأطفال الجديدة لعام 2022.
ترددات قنوات الأطفال الجديدة لعام 2022
يطلب الكثير من أولياء الأمور تردد قنوات الأطفال الجديدة لعام 2022 حتى يتمكن أطفالهم من مشاهدة برامج الأطفال والبرامج الترفيهية والرسوم المتحركة، كما تقدم هذه القنوات مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية لتعليم الأطفال الحروف والألوان وغيرها من الموضوعات هناك العديد من القنوات المخصصة للأطفال التي تخلق عالمًا فريدًا للأطفال من بداية نموهم حتى نهاية طفولتهم، ويحتوي على كل ما يهمهم بدءًا من الرسوم المتحركة الكرتونية وبرامج ترفيهية وهدف القناة ترفيه الأطفال للمتعة فقط، مع توسع هدف السلسلة لتصبح سلسلة عالمية نلاحظ أنها تتعلق بالمواد التعليمية التي يجب أن يحصل عليها الطفل في هذا الوقت مثل الحروف والأرقام ومعرفة البيئة يُعتقد أن هذا متاح على عدد من القنوات لذلك قمنا بإضافته إلى قائمتنا.
ترددات قنوات الأطفال 2022 على النايل سات
تردد قناة طيور الجنة
- التردد: 11393
- الاستقطاب: عمودى
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
تردد قناة كراميش
- التردد: 11603
- الاستقطاب: أفقى
- معدل الترميز: 27500
تردد قناة طيور بيبي
- التردد: 11396
- الاستقطاب: عمودى
- معدل الترميز: 2500
تردد قناة ميكى
- التردد: 11528
- الاستقطاب: أفقى
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
تردد قناة ميكى كيدز الجديدة
- التردد: 11526
- الاستقطاب: أفقى
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 8/7
تردد قناة MBC 3
- التردد: 11475
- الاستقطاب: رأسى
- معدل الترميز: 27500
تردد قناة سبونج بوب
- التردد: 12500
- الاستقطاب: رأسى
- معدل الترميز: 27500
تردد قناة سمسم الجديدة2022
- التردد: 11483
- الاستقطاب: أفقى
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5
قناة كرتون نتورك
- القمر الصناعي النايل سات
- ترددها هو 12226
- والاستقطاب رأسي
- جودة إتش دي
- والترميز 27500
تردد قناة مودى كيدز للأطفال 2022
- التردد: 11603
- الاستقطاب: أفقى
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
تردد قناة بطوط 2022
- التردد: 11594
- الاستقطاب: أفقى
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
تردد قناة تنة ورنة للأطفال 2022
- التردد: 11853
- الاستقطاب: أفقى
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: .3\2.
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