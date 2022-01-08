أستقبل الأن..ترددات قنوات الأطفال 2022 على النايل سات قناة طيور الجنة وقناة كراميش و قناة ميكى كيدز الجديدة و قناة كرتون نتورك

يبحث الكثير من أولياء الأمور عن تردد قنوات الأطفال 2022 على النايل سات، والتي يرغبون في الاحتفاظ بها وتشجيع أبنائهم على مشاهدتها بسبب المحتوى التعليمي المستهدف الذي يقدمونه والذي يغرس الكثير من القيم النبيلة والأخلاقية في نفوس الأطفال وكذلك البرامج التعليمية التي تساعد الطفل على تعلم الكثير من الأشياء والتعرف عليها قبل الالتحاق بالمنشأة، لأنها ينظر إليها على أنها بوابة إلى مختلف أشكال الترفيه المتاحة للأطفال نتيجة انتشار فيروس كورونا الذي دفع الكثير من الأطفال إلى البقاء في المنزل ومشاهدة التلفزيون، وإليكم في خلال السطور التالية في موقع ثقفني ترددات قنوات الأطفال الجديدة لعام 2022.

ترددات قنوات الأطفال الجديدة لعام 2022

يطلب الكثير من أولياء الأمور تردد قنوات الأطفال الجديدة لعام 2022 حتى يتمكن أطفالهم من مشاهدة برامج الأطفال والبرامج الترفيهية والرسوم المتحركة، كما تقدم هذه القنوات مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية لتعليم الأطفال الحروف والألوان وغيرها من الموضوعات هناك العديد من القنوات المخصصة للأطفال التي تخلق عالمًا فريدًا للأطفال من بداية نموهم حتى نهاية طفولتهم، ويحتوي على كل ما يهمهم بدءًا من الرسوم المتحركة الكرتونية وبرامج ترفيهية وهدف القناة ترفيه الأطفال للمتعة فقط، مع توسع هدف السلسلة لتصبح سلسلة عالمية نلاحظ أنها تتعلق بالمواد التعليمية التي يجب أن يحصل عليها الطفل في هذا الوقت مثل الحروف والأرقام ومعرفة البيئة يُعتقد أن هذا متاح على عدد من القنوات لذلك قمنا بإضافته إلى قائمتنا.

ترددات قنوات الأطفال 2022 على النايل سات

تردد قناة طيور الجنة

التردد: 11393

الاستقطاب: عمودى

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة كراميش

التردد: 11603

الاستقطاب: أفقى

معدل الترميز: 27500

تردد قناة طيور بيبي

التردد: 11396

الاستقطاب: عمودى

معدل الترميز: 2500

تردد قناة ميكى

التردد: 11528

الاستقطاب: أفقى

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة ميكى كيدز الجديدة

التردد: 11526

الاستقطاب: أفقى

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 8/7

تردد قناة MBC 3

التردد: 11475

الاستقطاب: رأسى

معدل الترميز: 27500

تردد قناة سبونج بوب

التردد: 12500

الاستقطاب: رأسى

معدل الترميز: 27500

تردد قناة سمسم الجديدة2022

التردد: 11483

الاستقطاب: أفقى

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

قناة كرتون نتورك

القمر الصناعي النايل سات

ترددها هو 12226

والاستقطاب رأسي

جودة إتش دي

والترميز 27500

تردد قناة مودى كيدز للأطفال 2022

التردد: 11603

الاستقطاب: أفقى

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة بطوط 2022

التردد: 11594

الاستقطاب: أفقى

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة تنة ورنة للأطفال 2022