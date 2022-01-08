ضبط حالاً.. تردد قناة النبأ الليبية على نايل سات 2022 Nabaa TV الناقلة لبطولة كأس الامم الافريقية وجدول مباريات الجولة الأولي

يتكثف البحث خلال هذه الفترة على تردد القنوات المجانية التي تبث كأس الأمم الأفريقية، لا سيما تردد النبأ الليبي 2022 خاصة مع اقترابنا من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 التي ستقام في جمهورية الكاميرون في عام 2022، وعشاق الجولة متحمسون بشكل غير منطقي ومع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 أصبح من الواضح أن عددًا كبيرًا من مشجعي كرة القدم وأنصارها وهواة كرة القدم حريصون على تعلم كيفية مشاهدة المباريات مجانًا دون تشفير على مختلف الأسعار الصناعية، وواحد من أشهر القنوات التي تبث المباريات القطرية مجانا قناة النبأ الليبية.

قناة النبأ الليبية 2022

بناءً على المواعيد المعتمدة وجدول المباريات أعلنت قناة النبأ التليفزيونية الليبية رسمياً إعادة بث جميع المباريات من بطولة أمم إفريقيا 2022، التي ستقام في الكاميرون ابتداءً من المباراة الافتتاحية بين الكاميرون وبوركينا فاسو في 9 يناير أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن التجمعات هذا الأسبوع حيث انضم المنتخب المصري إلى مجموعة قوية تضم السودان ونيجيريا وغينيا بيساو بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة تم تقسيم الفرق إلى ست مجموعات بناءً على نتائج جولة التجميع، وكمااأعلنت قناة النبأ الليبية في رسالة وجهتها إليه أن بطولة كأس أمم الكاميرون ستذاع على الهواء مباشرة على القمر الصناعي نايل سات من 9 يناير إلى 3 فبراير 2022 وأنه سيتم بث المباريات مجانًا وبدون تشفير.

تردد قناة النبأ الليبية 2022

نعرض عليكم تردد قناة النبأ الليبية 2022 التي ستبث مباريات كأس الأمم الأفريقية 2022 وهي على هذا التردد:

التردد: 11096

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD

أسم القناة بقائمة الرسيفر: ALNabaa

جدول مباريات الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية

اطلعنا معكم على جدول مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2022 في مرحلة المجموعات على النحو التالي: