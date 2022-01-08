هنا..طريقة الحصول على FTS 2022 على هواتف Android في دقائق النسخة الأصلية

FTS 2022 هي لعبة كرة قدم تم تطويرها ونشرها بواسطة First Touch Games، التي تأسست عام 2014 وأصدرت اللعبة في نسختها الأولى في نفس العام هذه هي نفس الشركة التي أنشأت لعبة فيديو Dream League كرة القدم هي شغفه، تقدم اللعبة أيضًا مجموعة متنوعة من البطولات والدوريات وقد تم تحديث قوائم اللاعبين لجميع الأندية والفرق حتى آخر تحديث لعام 2022 ويحتوي على جميع البطولات الدولية حيث يمكن للاعبين التنافس مع الأصدقاء والاستمتاع باللعبة معًا في جو من المنافسة والإثارة العاليةوهو يستمتع باللعب في Dream League أنت لست اللاعب فقط بل أنت أيضًا المدير الفني للفريق ولديك سيطرة كاملة على كل شيء في اللعبة من التدريب إلى شراء اللاعبين ومبيعاته، سنتعرف معك في السطور القادمة من موقع ثقفني على أهم ميزات FTS 2022 وكذلك كيفية تثبيت اللعبة على هواتف Android في الوقت الحالي.

خصائص FTS 2022

اللعبة صغيرة الحجم بحد أقصى 300 مو.

يمكنك العمل دون الوصول إلى الإنترنت.

كما تم تحديث سوق الانتقالات لعام 2022.

تحتوي اللعبة على رسومات عالية الجودة وتأثيرات صوتية عالية الجودة فضلاً عن التحكم في مستوى الصوت.

بعد تطوير أحدث الأزياء الموحدة الجديدة تم إضافتهم إلى الفرق.

من الجدير بالذكر أيضًا أن جميع شعارات الفريق صحيحة.

هناك أيضًا وضع مهني مما يعني أنه يمكنك اختيار لاعب واحد فقط للعب مع أي فريق ثم التبديل إلى فريق آخر.

يمكنك العثور على Master League بالإضافة إلى المستويات التي تؤهلك للمسابقات الخارجية مثل دوري أبطال أوروبا وكأس العلم وكأس العالم للأندية وجميع البطولات الرسمية.

لديك الكثير من المال ويمكنك شراء أي لاعب تختاره لدعم فريقك.

باستخدام تكنولوجيا اليوم يمكنك إنشاء مرحلة كاملة.

اللعبة تدعم اللغة العربية وستجد غالبية الدوريات العربية هناك بما في ذلك دوري المحترفين السعودي ودوري كرة القدم المصري وكذلك الدوري المصري لكرة القدم.

يتطلب First Touch Soccer 22 التكوين التالي.

تنزيل لعبة FTS 20 المحدثة بحجم صغير 300 ميجابايت فقط والإصدار الأحدث برابط مباشر من Mediafire وهو اختصار لـ First Touch Soccer 2020 FTS والتي تحتوي على ميزات ووظائف لن تجدها في بقية اللعبة الألعاب مما يجعلها واحدة من أفضل ألعاب كرة القدم على الإطلاق كما أنه يعمل بشكل لا تشوبه شائبة على جميع الأجهزة مما يتيح لك الاستمتاع واللعب دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت تعد FTS أيضًا منافسًا جادًا لأفضل ألعاب محاكاة كرة القدم مثل FIFA 20 و PES 20 نظرًا لقاعدة مستخدمين كبيرة ويلعب ملايين الأشخاص ويشاهدون إصدارات جديدة كما ذكرنا سابقًا فن الحج نحو اللعبة هو فن ثانوي مع Android 5.1 وذاكرة عشوائية 2 جيجابايت ومعالج رسومات متوسط ​​المدى قد لا تحتاج إلى مساحة تخزين أكبر من 300 ميجابايت.

كيف يمكننك الحصول على FTS 2022 لهاتف