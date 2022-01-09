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عمر شويل - جدة استبدال كودات فري فاير 2022 اليوم غير مستعملة (شغالة 100%)
استبدال كودات فري فاير الأكواد Free Fire هي مزيج من 12 حرفًا بين الأرقام والحروف، دائمًا بأحرف كبيرة. هنا لدينا دائمًا رموز FF أو Rewards FF الجديدة. كل يوم يصدر موقع اللعبة الرئيسي مجموعه من الاكواد لقد تم تجميعها جميعا داخل هذه المقال، حيث يمكنك الحصول علي احدث الأسلحة والمعدات، والأزياء وشخصيات فريدة، ستحصل عليها جميعا بسهولة ويسر، قم بتجربتها الآن.
استبدال كودات فري فاير
هل توجد أكواد فري فاير لا تنتهي صلاحيتها؟ هناك شائعات بأن هناك أكواد لا تنتهي صلاحيتها.
- على الرغم من أننا يجب أن نخبرك أنه عادة ما يكون لها مدة محددة من يوم إلى يومين، على الرغم من أنه يمكننا إخبارك بوجود أكواد فري فاير كل 24 ساعة.
- ثم بمجرد جمع الرمز من Garena Free Fire ، لا يمكن استخدامه حيث يستخدم الكود مرة ولخدة فقط.
أكواد فري فاير
|كود الحيوانات الأليفة دريكي
|4M2ZVXNLJTHP
|1x حزمة سلاح أكاديمية المتمردين
|5G9GCY97UUD4
|MP40 كود استرداد الجلد
|FFICDCTHQ8LC
|قسيمة الماس المجانية
|FFICDCTSL5FT
|80000 كود الماس
|MJTFAER8UOP16
اكواد سكنات فري فاير
- DDFRTY2021POUYT
- F4M5 KCT6 LYHO
- FTYU 5TGF OSA4
- FFGYBGFDAPQO
- NJ1N2DB6F5F8
- F4B5 NJ6I TY8G
- FVCY XTSR F1VE
- FFGTYUO21POKH
كيفية استخدام أكواد فري فاير
- في البداية انقر فوق هذا موقع Garena Free Fire للوصول إلى بوابة المكافآت الرسمية، موقع الاسترداد.
- ثانيًا، ثم قم بتسجيل الدخول إلى حساب Free Fire الخاص بك من الخيار الذي اخترته: Facebook أو VK أو Google أو Huawei أو Apple أو Twitter.
- الخطوة الثالثة: ثم أدخل الرمز المكون من اثني عشر (12) رقمًا في الحقل المقدم (تأكد من عدم الخلط بين بعض الأرقام والأحرف) وقم بالتأكيد.
- الخطوة الرابعة والأخيرة: ثم بمجرد تأكيد الرمز الذي اخترته ، يكفي الانتظار حتى تظهر في حسابك.
- يتوفر Free Fire في Apple App Store على أجهزة iOS (iPhone و iPad) وعلى Google Play على أجهزة Android الطرفية.
- ملحوظة هامة: عند إتمام العملية، سترى رسالة تأكيد لمدة أقصاها 30 دقيقة. لا تيأس إذا لم تراها على الفور. هذه الرموز صالحة لمدة 24 ساعة من وقت نشرها، ثم لذلك لديك هامش صغير جدًا لمنعها من النفاد.
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