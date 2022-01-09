بخطوات بسيطة تعرف على طرق شحن شدات ببجي PUBG 2022

كانت قد زادت معدلات البحث في الفترة الأخيرة عن طرق شحن شدات ببجي، وذلك من قبل ملايين اللاعبين بمختلف الدول العربية، حيث أن معرفة طريقة شحن الشدات تعد أحد أكثر الأمور أهمية، حتى يتمكنوا هؤلاء اللاعبون من مواصلة اللعب في اللعبة الشهيرة ببجي، وهو الأمر الذي جعل البحث عن طريقة شحن الشدات تتصدر محركات البحث داخل المملكة العربية السعودية، لذا في السطور الآتية سوف نستعرض معكم والخطوات السهلة المبسطة طريقة شحن شدات ببجي.

أسهل الطرق لشحن شدات ببجي

يوجد عدة طرق مختلفة يتمكن اللاعب من خلالها بالقيام بشحن شدات ببجي بنفسه، وذلك حتى يتجنب هذا اللاعب أي مشاكل مثل حدوث عمليات النصب المنتشرة في الفترة الأخيرة بخصوص عدم شحن اللعبة وسرقة الأموال، وذلك بسبب انتشار الكثير من المواقع المزيفة وغير الأصلية التي هدفها فقط هو النصب، كما أنها قد تتسبب أيضا في حظر الحساب الخاص باللاعب على اللعبة نتيجة لعمليات الاختراق.

طريقة شحن الشدات باستخدام بطاقات ببجي

في تلك الطريقة يقوم اللاعب بشراء بطاقة ببجي ومن ثم القيام بشحنها على الحساب الشخصي الخاص به داخل اللعبة.

وتعد هذه البطاقات تباع من خلال الكثير من المواقع المختلفة والمتخصصة في بيع تلك البطاقات، وتعد هذه المواقع ذات شهرة واسعة داخل المملكة العربية السعودية.

بعد القيام بشراء تلك البطاقات الخاصة بالشحن، سوف يتم تلقي رسالة إلكترونية على البريد الإلكتروني الخاص باللاعب، كنا أن تلك الرسالة تضم بداخلها الكود الخاص بالتفعيل للبطاقة.

بعد أن تحصل على كود التفعيل، قم بالدخول إلى الموقع الخاص بلعبة ببجي، ثم قم بكتابة الاسم المسجل في اللعبة.

قم بكتابة الكود الخاص بالتفعيل الذي تم إرسالها ليك في رسالة التفع يا على البريد الإلكتروني، قم بالضغط على الأيقونة الخاصة REDEEM.

طريقة شحن الشدات باستخدام بطاقات ITUNES