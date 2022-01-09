“العبها الآن” efootball 22 للاندرويد والأيفون مع أخر التحديثات

Efootball 22 هي لعبة pes 22 بعد إعلان شركة كونامي المطورة للعبة تغير الأسم رسميا بعد سلسلة من النجاحات منذ إصدار اللعبة للمرة الأولي في عام 1998 التي كانت مخصصة في البداية لمنصة PlayStation ليتم تطوير اللعبة بعد ذلك لتشمل العديد من المنصات والهواتف المحمولة بأنظمة تشغيل أندرويد وios وتم إصدار 18 جزء من سلسة pes حتي وقتنا الحالي وتعتبر Efootball 22 هي ثاني لعبة مخصصة لكرة القدم تم إصدارها بعد سلسلة ألعاب فيفا ويعتبر السلسلتين هما الأشهر في سلسلة الألعاب التي تحاكي كرة القدم وقد تم تحميل العبة إلي الأن إلي أكثر من مائة مليون تحميل منذ صدور اللعبة وسوف نتعرف معكم الأن علي طريقة تثبيت Efootball 22 للموبيل وأهم مميزات اللعبة.

مميزات لعبة pes 22 الجديدة

تحتوي لعبة efootball 2022 على جرافيك جد عالي مما يمنحها نظرة واقعية ، مما يجعل اللاعب يشعر انه في مباراة كرة قدم حقيقية.

اللعبة تحتوي على كافة اللاعبين كما هو الامر على ارض الواقع وهذه احد الامور الرائعة بها ايضا.

اللعبة تحتوي على مجموعات كبيرة من الفرق ، بما في ذلك الفرق العربية والدوريات الانجليزية، الايطالية والالمانية وغيرها.

كذلك تتوفر بلغات متعددة بكما في ذلك اللغة العربية لذا ان لم تكن تجيد اللغات الاجنبية ليس عليك القلق فقط قم بتغييرها من الاعدادات.

اللعبة تحتوي على معلقين مختلفين بامكان اللاعب الاختيار من بينهم.

التاثيرات الصوتية في اللعبة جد عالية الجودة وتحاكي المشهد تماما سوف تجد التاثير الصوتي المناسب، مع امكانية تغيير موسيقى المباراة في النسخة الحديثة.

حجم اللعبة متوسط كما انها لا تتطلب مواصفات خيالية لاجل تشغيلها بل هاتف اندرويد بمواصفات متوسطة كفيل بتشغيلها دون ادنى مشكلة.

اللعبة في النسخة الجديدة اصبحت اكثر سلاسة واختفت التوقفات التي كانت بها في النسخ الأخيرة.

اللعبة تلائم كل من نظام الاندرويد كما تتواجد ايضا على هواتف الايفون.

طريقة تثبيت efootball 22 للاندرويد