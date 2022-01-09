نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت GTA IV: San Andreas مواصفات ومتطلبات تثبيت GTA San Andreas في المقال التالي

عمر شويل - جدة تثبيت GTA IV: San Andreas النسخة الجديدة الأخيرة من اللعبة الرائعة جراند ثفت أوتوت 5 . النسخة التي تم تطويرها وتحديثها هذا العام الجديد وهي Grand Theft Auto: San Andreas . تلك اللعبة التي تدور في عالم أفتراضي شبه الواقعي تماماً والتي تم تصميمها بشكل كامل لكي ما تكون مغامرات لعبة Grand Theft Auto . داخل ولاية سان أندرياس الأمريكية حيث تحتوي grand theft auto v5 في مغامراتها المتعددة علي شوارع وضواحي وقري صغيرة . يتم السفر إلي كافة المدن والقري بوسائل حديثة تم إضافتها وتطويرها . مثل المركبات ذات السرعة القصوى وأيضاً طائرات هليكوبتر كذلك بجانب أن GTA San Andreas تحتوي علي كميات من الأسلحة المتطورة . التي تسهل عمليات السطو التي تتم داخل جراند ثفت أوتو سان أندرياس .

تثبيت GTA IV: San Andreas علي جوالات أند رويد

يجب أن يتم تثبيت GTA IV: San Andreas ببعض المواصفات التي يتم تنفيذها علي الجوالات . بجانب أن GTA San Andreas للاندرويد تتطلب بعض المتطلبات التي يجب أن تكون متوفرة في جوالك . كذلك لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس يتم تثبيتها من خلال المتجر المتوافق مع جوالك جوجل بلاي لجميع هواتف أند رويد . ومتجر أبل ستور لهواتف أيفون كما أن تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد من متجر آب ستور لهواتف هواوي . كما أن نسخة لعبة GTA V للاندرويد سان أندرياس تتمتع بالعديد من التطويرات والإضافات التي تمت عليها . مما يجعل نسخة Grand Theft Auto: San Andreas . أكثر تميزاً بين كافة نسخ جراند ثفت أوتو 5 .

تثبيت GTA IV: San Andreas ووصف اللعبة من الداخل

تحتوي GTA San Andreas من الداخل علي مواصفات متعددة التي نسرد منها الآتي :-

لعبة GTA V سان أندرياس مساحة الأراضي التي تدور بها المغامرات قدرها 36 كيلو متر مربع . كما أن grand theft auto v5 تم ربط كافة الطرق داخلها بشبكة مواصلات تحتوي علي قطارات وطائرات هليكوبتر . بجانب أن لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس بها مدن مساحتها كبيرة وقري متعددة لها طابعها الريفي . كذلك بجانب أن لعبة جراند ثفت أوتو 5 بها قاعدة جوية كبيرة “قاعدة NELS” بوصفها الحقيقي والتي تقع في ولاية نيفادا . جراند ثفت أوتو سان أندرياس بها خمسة أبطال داخلها منهم واحد يرأسهم والأربعة ينفذون الخطط التي يتم تدبيرها في اللعبة .

مميزات Grand Theft Auto: San Andreas الجديدة

داخل نسخة GTA San Andreas الجديدة بها العديد من المميزات التي نتعرف عليها كالتالي :-

لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس كافة شخصياتها تشعر بأنهم حقيقيين وذلك يرجع لفضل تقنية ألجرافيك .

سان أندرياس كافة شخصياتها تشعر بأنهم حقيقيين وذلك يرجع لفضل تقنية ألجرافيك . كما أن GTA San Andreas للاندرويد كافة مغامراتها الداخلية مستوحاه من واقع قصة حقيقية .

كافة مغامراتها الداخلية مستوحاه من واقع قصة حقيقية . كذلك بجانب أن لعبة GTA V للاندرويد بكل اللعبة داخلها له كامل الحرية بأن يقوم بأي شئ يرغبه من جرائم دون تقييد . وذلك بسبب أن هناك أسلحة متعددة تم إضافتها في اللعبة .

كما يتم تحديد مكان أي مغامرة من مغامرات جراند ثفت أوتو سان أندرياس داخلها حسب رغبة بطل جراند ثفت أوتو 5 .

بفضل المركبات ذات السرعة القصوى التي أضيفت في لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد فأن الشرطة لا تستطيع الإمساك بك .

نسخة Grand Theft Auto: San Andreas يسمح بأن يتم تحديثها كل فترة زمنية قليلة وحسب رغبة اللاعب .

تثبيت Grand Theft Auto سان أندرياس لهواتف أند رويد و أيفون وهواوي

حسب نوع جوالك يتم الدخول علي المتجر الخاص به لكي ما يتم تثبيت grand theft auto v5 وفقاً للخطوات التالية :-

GTA APK سان أندرياس يتم تثبيتها بتسجيل الدخول أولاً علي المتجر الخاص بجوالك . كما أنه يتم تسجيل اسم النسخة الجديدة Grand Theft Auto: San Andreas في مربع البحث بالمتجر . يجب عليك قبل تثبيت GTA San Andreas تحديد سعرها وفقاً لقائمة أسعارها الموضحة علي المتجر . كذلك يحتوي المتجر علي طرق متعددة يتم من خلالها دفع قيمة لعبة Grand Theft Auto يجب أختيار أحداها . بعد الخطوات السابقة في المتجر يتم أختيار أيقونة تثبيت GTA San Andreas للاندرويد علي جوالك . تأخذ خطوات تثبيت نسخة GTA IV: San Andreas بضع دقائق ومن بعدها يمكن ربطها بحساب فيس بوك . بنفس الخطوات علي المتجر يمكن تثبيت نسخة Grand Theft Auto: Vice city أو النسخة الأخري . GTA Liberty City Stories وذلك لأن المتجر يحتوي علي كافة نسخ جراند ثفت أوتو 5 .

هل هناك مواصفات معينة مطلوبة لتثبيت نسخة Grand Theft Auto: San Andreas

تتطلب نسخة GTA IV: San Andreas مواصفات بسيطة لكي ما تكون عملية تثبيت النسخة ناجحة وهي كالآتي :-

يجب توفير مساحة فارغة داخل الهاتف لا تقل عن مساحة 2GB .

كما أن لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس تتطلب تقنية الهاتف أن تكون سناب دراجون 865 .

سان أندرياس تتطلب تقنية الهاتف أن تكون سناب دراجون 865 . يجب تثبيت grand theft auto v5 علي جوال بتقينة معالج ثماني النواة .

علي جوال بتقينة معالج ثماني النواة . الذاكرة العشوائية داخل الجوال لتثبيت GTA San Andreas يجب أن تكون فارغة بمقدار 4GB .

يجب أن تكون فارغة بمقدار 4GB . كذلك بجانب أن نظام التشغيل الخاص بهواتف أند رويد يجب أن يكون نظام تشغيل 11.0.1 .

بالنسبة لجوالات أيفون والنظام الخاص بها يكون نظام تشغيل IOS 14 لتثبيت GTA San Andreas للاندرويد .

. جوال أيفون والذاكرة العشوائية الخاصة به يجب أن تكون فارغة بمساحة لا تقل عن 4GB .

تلك كانت المواصفات الخاصة بتثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas بجوالات أند رويد و أيفون وهواوي

تثبيت GTA IV: San Andreas علي الجوالات المتعددة سواء جوالات أند رويد أو جوال أيفون أو جوال هواوي . يتم تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas عبر المتجر الرسمي والمتوافق مع تلك الهواتف .