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تثبيت GTA IV: San Andreas مواصفات ومتطلبات تثبيت GTA San Andreas

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عمر شويل - جدة تثبيت GTA IV: San Andreas النسخة الجديدة الأخيرة من اللعبة الرائعة جراند ثفت أوتوت 5 . النسخة التي تم تطويرها وتحديثها هذا العام الجديد وهي Grand Theft Auto: San Andreas  . تلك اللعبة التي تدور في عالم أفتراضي شبه الواقعي تماماً والتي تم تصميمها بشكل كامل لكي ما تكون مغامرات لعبة Grand Theft Auto . داخل ولاية سان أندرياس الأمريكية حيث تحتوي grand theft auto v5  في مغامراتها المتعددة علي شوارع وضواحي وقري صغيرة . يتم السفر إلي كافة المدن والقري بوسائل حديثة تم إضافتها وتطويرها . مثل المركبات ذات السرعة القصوى وأيضاً طائرات هليكوبتر كذلك بجانب أن GTA San Andreas تحتوي علي كميات من الأسلحة المتطورة . التي تسهل عمليات السطو التي تتم داخل جراند ثفت أوتو سان أندرياس .

تثبيت GTA IV: San Andreas
GTA Liberty City Stories

تثبيت GTA IV: San Andreas علي جوالات أند رويد

يجب أن يتم تثبيت GTA IV: San Andreas ببعض المواصفات التي يتم تنفيذها علي الجوالات . بجانب أن GTA San Andreas للاندرويد تتطلب بعض المتطلبات التي يجب أن تكون متوفرة في جوالك . كذلك لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس يتم تثبيتها من خلال المتجر المتوافق مع جوالك جوجل بلاي لجميع هواتف أند رويد . ومتجر أبل ستور لهواتف أيفون كما أن تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد من متجر آب ستور لهواتف هواوي . كما أن نسخة لعبة GTA V للاندرويد سان أندرياس تتمتع بالعديد من التطويرات والإضافات التي تمت عليها . مما يجعل نسخة Grand Theft Auto: San Andreas . أكثر تميزاً بين كافة نسخ جراند ثفت أوتو 5 .

تثبيت GTA IV: San Andreas ووصف اللعبة من الداخل

تحتوي GTA San Andreas من الداخل علي مواصفات متعددة التي نسرد منها الآتي :-

  1. لعبة GTA V سان أندرياس مساحة الأراضي التي تدور بها المغامرات قدرها 36 كيلو متر مربع .
  2. كما أن grand theft auto v5 تم ربط كافة الطرق داخلها بشبكة مواصلات تحتوي علي قطارات وطائرات هليكوبتر .
  3. بجانب أن لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس بها مدن مساحتها كبيرة وقري متعددة لها طابعها الريفي .
  4. كذلك بجانب أن لعبة جراند ثفت أوتو 5 بها قاعدة جوية كبيرة “قاعدة NELS”  بوصفها الحقيقي والتي تقع في ولاية نيفادا .
  5. جراند ثفت أوتو سان أندرياس بها خمسة أبطال داخلها منهم واحد يرأسهم والأربعة ينفذون الخطط التي يتم تدبيرها في اللعبة .

مميزات Grand Theft Auto: San Andreas الجديدة

داخل نسخة GTA San Andreas الجديدة بها العديد من المميزات التي نتعرف عليها كالتالي :-

  • لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس كافة شخصياتها تشعر بأنهم حقيقيين وذلك يرجع لفضل تقنية ألجرافيك .
  • كما أن GTA San Andreas للاندرويد كافة مغامراتها الداخلية مستوحاه من واقع قصة حقيقية .
  • كذلك بجانب أن لعبة GTA V للاندرويد بكل اللعبة داخلها له كامل الحرية بأن يقوم بأي شئ يرغبه من جرائم دون تقييد . وذلك بسبب أن هناك أسلحة متعددة تم إضافتها في اللعبة .
  • كما يتم تحديد مكان أي مغامرة من مغامرات جراند ثفت أوتو سان أندرياس داخلها حسب رغبة بطل جراند ثفت أوتو 5 .
  • بفضل المركبات ذات السرعة القصوى التي أضيفت في لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد فأن الشرطة لا تستطيع الإمساك بك .
  • نسخة Grand Theft Auto: San Andreas يسمح بأن يتم تحديثها كل فترة زمنية قليلة وحسب رغبة اللاعب .

تثبيت Grand Theft Auto سان أندرياس لهواتف أند رويد و أيفون وهواوي

حسب نوع جوالك يتم الدخول علي المتجر الخاص به لكي ما يتم تثبيت grand theft auto v5 وفقاً للخطوات التالية :-

  1. GTA APK سان أندرياس يتم تثبيتها بتسجيل الدخول أولاً علي المتجر الخاص بجوالك .
  2. كما أنه يتم تسجيل اسم النسخة الجديدة Grand Theft Auto: San Andreas في مربع البحث بالمتجر .
  3. يجب عليك قبل تثبيت GTA San Andreas تحديد سعرها وفقاً لقائمة أسعارها الموضحة علي المتجر .
  4. كذلك يحتوي المتجر علي طرق متعددة يتم من خلالها دفع قيمة لعبة Grand Theft Auto يجب أختيار أحداها .
  5. بعد الخطوات السابقة في المتجر يتم أختيار أيقونة تثبيت GTA San Andreas للاندرويد علي جوالك .
  6. تأخذ خطوات تثبيت نسخة GTA IV: San Andreas بضع دقائق ومن بعدها يمكن ربطها بحساب فيس بوك .
  7. بنفس الخطوات علي المتجر يمكن تثبيت نسخة Grand Theft Auto: Vice city أو النسخة الأخري . GTA Liberty City Stories وذلك لأن المتجر يحتوي علي كافة نسخ جراند ثفت أوتو 5 .

هل هناك مواصفات معينة مطلوبة لتثبيت نسخة Grand Theft Auto: San Andreas

تتطلب نسخة GTA IV: San Andreas مواصفات بسيطة لكي ما تكون عملية تثبيت النسخة ناجحة وهي كالآتي :-

  • يجب توفير مساحة فارغة داخل الهاتف لا تقل عن مساحة 2GB .
  • كما أن لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس تتطلب تقنية الهاتف أن تكون سناب دراجون 865 .
  • يجب تثبيت grand theft auto v5 علي جوال بتقينة معالج ثماني النواة .
  • الذاكرة العشوائية داخل الجوال لتثبيت GTA San Andreas يجب أن تكون فارغة بمقدار 4GB .
  • كذلك بجانب أن نظام التشغيل الخاص بهواتف أند رويد يجب أن يكون نظام تشغيل 11.0.1 .
  • بالنسبة لجوالات أيفون والنظام الخاص بها يكون نظام تشغيل IOS 14 لتثبيت GTA San Andreas للاندرويد .
  • جوال أيفون والذاكرة العشوائية الخاصة به يجب أن تكون فارغة بمساحة لا تقل عن 4GB .
  • تلك كانت المواصفات الخاصة بتثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas بجوالات أند رويد و أيفون وهواوي

تثبيت GTA IV: San Andreas علي الجوالات المتعددة سواء جوالات أند رويد أو جوال أيفون أو جوال هواوي . يتم تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas عبر المتجر الرسمي والمتوافق مع تلك الهواتف .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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