نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تحصل على كوينز في PES 2021 مجانا للهواتف طريقة رسمية وأمنة وموعد نزول eFootball PES 2022 للاندرويد في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف تحصل على كوينز في PES 2021 ، السؤال السابق الذي يدور في أذهان كل محبي وعشاق كرة القدم الذين يلعبون لعبة إي فوتبول بيس 2021 على الهواتف المحمولة بشكل يومي. حيث أن فائدة كوينز اللعبة في أشياء كثيرة لذلك يتم البحث عنها وعن كيفية شحنها يوميا. كما أنها مسئولة عن الكثير من تدريبات اللاعبين وشراء لاعبين ذو قوة هائلة في التصويب واللياقة البدنية وسرعة اللاعب. كما يمكن أيضا شراء لاعبين من أساطير كرة القدم عن طريق خيار BOX DRAW وكذلك خيار سبيشيال ويتم الأعتماد في هذه الخيارات على شحن كوينز PES 2021 Mobile. للحصول على خدمات اللاعبين الأساطير. وكذلك هناك عملة GP والتي تساوى 1000 GP مقابل 10 كوينز فقط. لذلك الكوينز أهم بكثير من العملة الأخرى. واليوم سوف نتعرف معا عن كيفية الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا. كما سنتعرف على الطريقة المدفوعة أيضا الأكثر سرعة في الحصول عليها. وسوف نستعرض أيضا الموعد الرسمي لنزول لعبة eFootball PES 2022 فتابعوا معي التالي.

كيف تحصل على كوينز في PES 2021 مجانا بطريقة رسمية

هناك العديد من الطرق خارج اللعبة وذلك عبر المواقع الغير مؤمنة والتي فيها يتم أختراق هاتفك وسرقة محتوياتك من الهاتف. وذلك عن طريق الترويج عن شحن PES 2021 Mobile الكوينز بطريقة مجانية. وذلك يقدم لك الموقع بعض الشروط والتي يتم الموافقة عليها دون إدراك مدى خطورة الشروط. والتي من خلالها يتم الموافقة على وصول مبرمجين الموقع لمحتويات جوالك ومن ثم يتم سرقتها. ولكن شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا بطريقة أمنة هي من داخل اللعبة فقط. وذلك عن طريق الانتهاء من التحديات التي تقدمها اللعبة لك وهي الفوز في المباريات بشكل متتالي. كذلك يتم الحصول علي كوينز في بيس 2021 عن طريق تسجيل الدخول يوميا واختيار الكوينز لتكون هدية يومية يمكن الحصول عليها بسهولة. والصورة التالية من داخل حسابي في اللعبة توضح الكوينز الأخيرة الذي فزت بها مجانا.

شحن كوينز PES 2021 Mobile بطريقة رسمية 100%

كيف تحصل على كوينز في PES 2021 بطريقة أخرى. لقد ذكرنا مسبقا الطريقة المجانية والتي تعد طريقة بطيئة جدا للحصول على الكوينز في لعبة إي فوتبول بيس 2021. ولكن هناك طريقة اخرى من داخل اللعبة وهي الطريقة المدفوعة وهي أقصر طريق للحصول على كوينز كثيرة. حيث قدمت شركة كونامي في تحديث eFootball PES 2021 الأخير يوم 16 ديسمبر الماضي 2021. حيث قامت بإضافة عرض كبير وهو مدفوع حيث يمكن دفع 17 جنيه مصري فقط والحصول على 300 عملة كوينز بدلا من 100 فقط وهذا العرض سارى لمرة واحده فقط. كما أن العرض الثاني وهو دفع خمسون جنيها مصريا ويتم إضافة 740 كوينز بدلا من 300 فقط وأيضا سارى لمرة واحده فقط. وذلك يتم شحن كوينز PES 2021 Mobile بطريقة مدفوعة وأمنة حيث يتم الدفع من داخل اللعبة ببطاقات الدفع الإلكترونية. وفي الصورة التالية توضح العروض الخاصة بكونامي من داخل اللعبة.

موعد نزول إي بيس فوتبول 2022 رسميا على الهواتف

نحن هنا الآن لكي ننهى حالة الجدل التي أطلقتها المواقع الغير أمنة للحصول على عدد كبير من الزوار لموقعها الإلكتروني. حيث أن الموعد الرسمي لنزول لعبة eFootball PES 2022 كان المقرر نزولها رسميا في أكتوبر الماضى 2021 . ولكن تأجيلها جاء من قبل مطورين اللعبة لأنها حتى الآن لا يتم الانتهاء من تطويرها. وجاء مجددا موعد أخر وهو ديسمبر 2021. حيث تم الاتفاق على التأجيل مرة أخرى حيث أن تم الاتفاق على تحديث لعبة إي فوتبول بيس 2021. ووضع بها الصفقات الجديدة للأندية والحصول لكل مستخدم على 400 ألف GP كهدية لهم. وسيتم إصدار اللعبة بشكل رسمي على الهواتف في مارس 2022 القادم. كما يتم الحصول على الكوينز في إصدار 2022 القادم. مثل شحن كوينز PES 2021 Mobile.

عزيزي القارئ الذي يبحث عن كيف تحصل على كوينز في PES 2021. لقد أستعرضنا لك الطريقة المجانية والمدفوعة عن شحن PES 2021 Mobile. ومتي يتم نزول لعبة إي فوتبول بيس 2022 رسميا على الهواتف. نتمنى لكم عاما سعيدا كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.