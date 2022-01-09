طريقة تنزيل تردد القناة الجزائرية الأرضية 2022 الناقلة مباريات المنتخب الجزائري في كأس أمم أفريقيا

تردد قناة الجزائرية الأرضية أصبحت أهم الترددات، التي يبحث عنها محبي كرة القدم الجزائرية ومناصري الخضر في داخل الجزائر، وتزايدت عمليات البحث عبر محرك البحث الرئيسي جوجل على تردد القناة الجديد، ونحن من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم التردد الجديد، وأصبحت القناة الأرضية الجزائرية اليوم، من أهم القنوات الرياضية العربية، ومن أهم موضوعات البحث اليوم من قبل عشاق وجماهير الكرة الجزائرية، لمتابعة منتخبهم الوطني في مباراته في بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة في الكاميرون والتي ستنطلق بمباراة الجزائر وسيراليون في مستهل مباريات المحاربون في الدفاع عن لقبهم الذي أحرزوه في القاهرة عام 2019.

مباريات كأس الأمم الأفريقية مباشراً على الجزائرية الأولى

أعلن التلفزيون الجزائري اليوم عن حصوله على حقوق بث جميع مباريات المنتخب الوطني الجزائري، في بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في دور المجموعات الأول بالمجان مباشراً على التردد الأرضي للجمهور الجزائري داخل الجزائر، وكذالك مباريات الدور نصف النهائي والدور النهائي على الهواء مباشراً.

طريقة إدخال شفرة القناة الجزائرية الأرضية على جهاز الرسيفر

الضغط على القائمة من الريموت واختيار اللغة العربية أو أي لغة ترغبها.

أضغط على أرقام 1234، أو 0000 لكي تظهر لك صفحة التشفيرات.

ادخل الشفرة الخاصة بالقناة والمكونة ن 16 رقم وهم “1100001100000000”.

وبذالك سوف يتم أستقطاب القناة على الجهاز الخاص بك فوراً.

وفي حال حدوث أي عطل ولم يتم نزول القناة فأن الجهاز الخاص بك يحتاج إلي إعادة برمجة وتحديث.

نبذة مختصرة عن التليفزيون الجزائري

التليفزيون الجزائري أنطلق عام 1956 ميلادي، بتقنية sd العادية، وتعتبر القناة الأرضية من أشهر وأكثر القنوات التابعة للتلفزيون الجزائري من حيث المشاهدة، فهي تنقل كافة المباريات الخاصة بدوري المحترفين الجزائري، ومباريات المنتخب الوطني الجزائرية على ترددها الأرضي، وفي عام 2011 بدأت القناة في البث الفضائي على القمر نايل سات بتقنية التشفير، التي سنقدم لكم فيديو يوضح طريقة فك تشفير القناة والاستمتاع ببرامجها فضائياً على نايل سات.

تردد قناة الجزائرية الرياضية الجديد

لفك شفرة القناة التردد الأرضي يجب عليك إتباع الخطوات التالية وهذا فيديو لشرح خطوات تنزيل القناة على نايل سات.

تردد قناة الجزائرية الأرضية