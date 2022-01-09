كيفية تحميل لعبة جراند ثفت اوتو 5 الأصلية على الأندرويد والآيفون أخر إصدار 2022

لعبة جراند ثفت اوتو 5 للأندرويد، والتي يبحث عنها ملايين من الأشخاص حول العالم لما لها من أهمية كبيرة لدى الشباب فهى تعد واحدة من إصدارات لعبة Grand Theft Auto التي تنتمي إلى Rockstar Games، و تعمل هذه اللعبة الشعبية بتقنية ثلاثية الأبعاد في العالم المفتوح، و ظهرت هذه اللعبة بعد عدة إصدارات من الكمبيوتر والبلاي ستيشن واستطاعت خلال وقت قصير أن تنال على إعجاب الكثيرين ويرجع ذلك إلى تصميمها المميز ومنطقة المدينة التي تقام فيها المسابقة، وتم إصدار Grand Theft Auto 5 مؤخرًا على هواتف Android و iPhone، واليوم عبر هذا المقال سنوفر إليكم كيفية تحميل لعبة جاتا 5 على الهاتف.

كيفية تحميل لعبة جراند ثفت اوتو 5 الأصلية على الأندرويد والآيفون

يتسائل الكثير من الأشخاص عن كيفية تثبيت لعبة جراند ثفت اوتو والتي كانت تعرف سابقاً باسم لعبة” حرامي السيارات” أو ” سارق السيارات”، ويمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

على المستخدم الدخول على تطبيق جوجل بلاي والمتوفر على كافة أجهزة الأندرويد والآيفون.

ثم عليك اختيار مربع البحث الموجود بالأعلى، ومنها نقوم بالضغط والبدء فى الكتابة.

عليك كتابة اسم اللعبة فى محرك بحث جوجل بلاي والذي يكون Grand Theft Auto: San Andreas.

انتظر عدة ثواني سوف تظهر اللعبة أمامك، قم بدفع ثمن الاشتراك في اللعبة وهو ما يقدر بقيمة 35 ريال سعودي.

ثم عليك اختيار خانة التثبيت الآن، انتظر دقائق معدودة وسوف ترى أن اللعبة موجودة على الشاشة الرئيسية لهاتفك.

قم بالدخول عليها وابدأ فى أخذ أول جولة لك، ويمكن لعبها ومشاركتها مع الأهل والأصدقاء.

كيفية تحميل لعبة gta 5 على الهاتف مجاناً