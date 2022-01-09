نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فك شفر تردد القناة الجزائرية الأولى عبر نظام piss رقم الشفرة “0000000011000011” نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القناة الجزائرية الأولى، التي أعلنت عن توصلها لإفتاق مع مجموعة بي إن سبورت القطرية، على نقل مباريات الجزائر في الدور الأول، وكذالك مباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية، هو الشغل الشاغل لمحبي مشاهدة محاربي الصحراء، وأصبح فك شفرة القناة الجزائرية الرسمية الناقلة مباريات الخضر في الكان، هو أهم الموضوعات التي يتم البحث عنها عبر محرك البحث جوجل، ونحن عبر موقع ثقفني سنقدم لكم طريقة ضبط أشارة القناة على القمر الصناعي المصري نايل سات، حتى تتمكن محبي مشاهدة المنتخب الجزائري من ألتقاطها عبر أجهزة الاستقبال لديهم فتابعونا.

طريقة ضبط تردد القناة الجزائرية الأولى

من الريموت كونترول أضغط على نظام ضبط اللغة وحدد اللغة التي ترغب في أستخدامها.

ثم أضغط “0000” أو 1234 حتى تتمكن من دخول صفحة التشفيرات.

ثم قم بإدخال الشفرة الخاصة بالقناة وهي “0000000011000011”.

أضغط بحث بعد تسجيل الرقم السابق ليتم تثبيت القناة على جهاز الاستقبال لديك.

التلفزيون الوطني الجزائري

التلفزيون الجزائري من أقم التليفزيونات التي عرفتها المنطقة العربية، فقد بدأ عام 1956 ميلادي وكان يبث عبر التردد الأرضي فقط بالتقنية العادية تقنية sd، ومع التطور الذي حدث في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بدأ يتطور ويقدم برامجه بالتقنية hd عالية الجودة، والتلفزيون الوطني الجزائري يقدم برامجه بالمجان للجمهور الجزائري، ويتم من خلاله تقديم كافة أخبار الجزائر المتنوع السياسية والافتصادية والرياضية.

تردد القناة الجزائرية الأولى HD

أعلنت المؤسسة العامة للتلفزيون في الجزائر، عن شرائها حقوق بث مباريات المنتخب الوطني الجزائري، في الدور الأول دور المجموعات الذي ينطلق بلقاء الجزائر وسيراليون، وبث المباريات عبر ترددها الجديد للجماهير داخل الجزائر، كما قال التلفزيون الجزائري أن القناة الأولى سوف تنقل مباراتي الدور نصف النهائي والدور النهائي، للبطولة الأفريقية المقامة في الكاميرون في الفترة من 2022/1/09 حتى يوم السادس من الشهر القادم.

مباراة الجزائر وسيراليون القادمة

يستهل المنتخب الجزائري مبارياته في بطولة أفريقيا بمباراة سيراليون، يوم الثلاثاء القادم على ملعب جابوما، في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي للجزائر العاصمة، الرابعة بتوقيت مدينة القاهرة، الخامسة بتوقيت أم القرى.