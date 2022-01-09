نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات اكسترا الكبرى تتجاوز %63 وهدايا مجانية بالآلاف حتى 17 يناير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات اكسترا الكبرى تتجاوز %63 على الأجهزة الكهربائية والشاشات حتى 17 يناير، عروض اكسترا يتوفر سوني تليفزيون 65 بوصة فائق الوضوح بسعر 11999 ريال بدلاً من 27999 ريال خصم 57% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 574 ريال لمدة 36 شهرا بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 599 ريال، يتوفر ال جي تليفزيون 65 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 5599 ريال بدلاً من 12999 ريال خصم 57% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 268 ريال لمدة 36 شهر.

تخفيضات اكسترا الكبرى تتجاوز %63

يتوفر ال جي تليفزيون 83 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 20999 ريال بدلاً من 47999 ريال خصم 56% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 1004 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 3498 ريال. كما يتوفر ضمن تخفيضات اكسترا الكبرى على الشاشات سوني تليفزيون 75 بوصة ذكي فائق الوضوح بسعر 6499 ريال بدلاً من 14199 ريال خصم 54% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 311 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 999 ريال.

تخفيضات اكسترا الجديدة حتى 17 يناير

يتوفر سوني تليفزيون 75 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 5499 ريال بدلاً من 11999 ريال خصم 54% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 263 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 999 ريال، كما يتوفر ضمن تخفيضات اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية ال جي تيتان مكيف جداري 30000 وحدة إنفيرتر واي فاي حار بارد، سعره 7929 ريال بدلاً من 12999 ريال بخصم 39%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 379 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 199 ريال.

عروض اكسترا للأجهزة الكهربائية

يتوفر جنرال الكترك مكيف جداري 22000 وحدة إنفيرتر حار بارد بسعر 2849 ريال بدلاً من 3799 ريال خصم 25% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 137 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 199 ريال.يتوفر الزامل مكيف جداري 31400 وحدة بارد بسعر 4999 ريال بدلاً من 6199 ريال خصم 19% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 239 ريال لمدة 36 شهرا بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 199 ريال، يتوفر جينرال الكتريك مكيف جداري 22000 وحدة بارد ضمن عروض اكسترا الكبرى بسعر 2599 ريال بدلاً من 3599 ريال خصم 28% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 125 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 199 ريال.

عروض اكسترا الكبرى حتى 17 يناير

كما يتوفر هيتاشي ثلاجة أربع أبواب 19.1 قدم باللون الأسود بسعر 4259 ريال بدلاً من 5999 ريال خصم 29% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 204 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر سامسونج ثلاجة 17.6 قدم سعة 500 لتر تبريد ثنائي باللون الأبيض بسعر 1999 ريال بدلاً من 5399 ريال خصم 63% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 96 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر سامسونج ثلاجة 13.5 قدم كمبريسور إنفيرتر باللون الأبيض بسعر 1799 ريال بدلاً من 3199 ريال خصم 44% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ضمن عروض وتخفيضات اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية و الشاشات ودفع مبلغ شهري 86 ريال لمدة 36 شهراً.