نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الجزائرية الأولى الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الجزائرية الأولى الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يشهد اليوم الأحد 9/1/2022 موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 والتي ستلعب على ارض الكاميرون وتستمر البطولة 28 يوم حتى المباراة النهائية في 6 من الشهر القادم فبراير و ستبدأ المباراة الافتتاحية بين منتخب الكاميرون و منتخب بوركينا فاسو في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة وذلك بعد حفلة الافتتاح، وقد أعلنت قناة الجزائرية الأولي عن شرائها نقل البث وأذاعه عشرة مباريات ضمن مواجهات المنتخبات الأفريقية وتحديدا منتخب الجزائر بالإضافة إلى مباراة الافتتاح والنصف نهائي وأخيرا النهائي، لذلك ازداد البحث في الفترة الأخيرة عن تردد القناة الجزائرية الأولي من محبي كرة القدم داخل القارة الأفريقية وبالأخص مشجعين المنتخب الجزائري، وسوف نستعرض البيانات الخاصة بالقناة لكى يتمكن المهتمين من أضافتها ومشاهدة المباريات.

تردد قناة الجزائرية الأولي الناقلة لبطولة كأس الامم الافريقية

تعتبر قناة الجزائرية الأولى واحدة من اهم واكبر القنوات داخل دولة الجزائر وكانت تبث عبر الشبكة الأرضية داخل البلد، ولكن في عام 2011 تم أضافه أمكانية مشاهدة ومتابعة القناة من خلال البث الفضائي عبر الأقمار الصناعية المختلفة و أهمها القمر الصناعي نايل سات، وتقدم القناة محتوى متنوع من البرامج المختلفة سواء كانت دينية أو رياضية أو ثقافية أو اخبارية، وبعد أعلان القناة عن أداعه عشرة مباريات ضمن مواجهات المنتخبات الأفريقية في بطولة كأس الأمم الأفريقية اهتم الكثير بالبحث عن التردد الخاص بها، ولكى يمكنكم تنزيل القناة ومشاهدة المباريات.



تردد القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية

يجب ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على التردد الأتي:

القناة: الجزائرية الأولي

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد: 11680 هرتز.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز : 27500.

القناة الثانية الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية

القمر الصناعي: ses 22w.

التردد : 12674 هرتز.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز : 20255.

القناة الثالثة الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية

القمر الصناعي : ALcomSat.

التردد: 12240 هرتز.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 30000.

القناة الرابعة الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية

القمر الصناعي :24.8 ALcomSat.

التردد: 12160 هرتز.

الاستقطاب: افقى.

معدل الترميز: 30009.

وإليكم رابط تردد القنوات العربية الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية. وفى نهاية المقال قد استعرضنا المباريات المنقولة خلال تردد قناة الجزائرية الأولى ضمن موجهات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، وكذلك التردد الخاص بها.