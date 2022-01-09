نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المجانية الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المجانية الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، يهتم جماهير الوطن العربي بمتابعة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 خاصة منتخبات شمال أفريفيا مصر والجزائر وليبيا والمغرب وتونس، ومن المقرر أن تفتتح البطولة يوم الاثنين الموافق يوم 9 يناير عام 2022.

وتلعب المنتخبات خلال الدور الأول من البطولة وهو دور المجموعات والتي ستكون 6 مجموعات تشمل كل مجموعة 4 منتخبات، ولذلك تعتبر البطولة هذه النسخة استثنائية نظرا لزيادة المنتخبات إلي 24 بدلا من 16 كما كانت، تقع مصر في المجموعة الرابعة حيث ستواجه في هذا الدور منتخب نيجريا أول مباراة يوم الثلاثاء 11 يناير ثم غينيا بيساو يوم السبت 15 يناير واخر مواجه مع منتخب السودان يوك الأربعاء 19 يناير لذلك تطمح مصر في التغلب عن المنتخب النيجيري لضمان الوصول إلي الدور الأول في ترتيب المجموعات وذلك لضمان المواجه مع فريق أقل قوة سواء كان مركز ثاني أو تألق فى مجموعته.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022

وازداد البحث في الآونة الأخيرة على تردد القنوات المجانية الناقلة لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، وقد أعلنت شبكة قنوات بى ان سبورتس المشفرة على شرائها حصة البث ونقل المباريات حصريا في منطقة الشرق الأوسط وسيتم نقل البطولة خلال قنواتها المفشرة بي أن سبورت ماكس 1 و بى ان سبورت ماكس 2 ولكن من المنتظر أن تعلن المجموعة القطرية عن أذاعه بعض القنوات خلال قنواتها المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات مجانيا، وبياناتها كالاتي:

القناة: BEIN SPORT HD CHANNEL

التردد : 12604

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الاستقطاب : افقي

البث : DVB S2

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية

أولا قناة تيلى تشاد

القمر الصناعي: النايل سات

التردد : 12015

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الاستقطاب: افقي

ثانيا قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11096.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الاستقطاب: افقي.

ثالثا تردد قناة الجزائرية الأولى

مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا

المجموعة الأولى تشمل الكاميرون/ بوركينا فاسو/ اثيوبيا/ كاب فيردى.

الثانية تضم: السنغال/ زيمبابوى/ غينيا/ مالاوى.

المجموعة الثالثة تشمل المغرب/ غانا/ جزر القمر/ الجابون.

الرابعة: تشمل نيجريا/ مص/ السودان/ غينيا بيساو.

المجموعة الخامسة تشمل الجزائر/ سييراليون/ غينيا الاستوائية/ كوت ديفوا.

السادسة تشمل تونس/ مالي/ موريتانيا/ جامبيا

وإليكم جميع القنوات المجانية الناقلة للبطولة وفى نهاية المقال توقع معنا من يفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية في التعليقات أسفل هذا المقال القنوات المجانية الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022.