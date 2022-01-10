لعبة ماين كرافت التعليمية minecraft 2022 ونظام مدرستي الجديد

لعبة ماين كرافت التعليمية minecraft 2022 ، من أكثر الألعاب التي تشغل محركات البحث حيث زاد اهتمام الطلاب السعوديين بهذه اللعبة، حيث قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بإصدار مسابقة جديدة وهي مسابقة مدرستي تبرمج، وقامت الوزارة بربط عملية الاشتراك في هذه المسابقة بلعبة ماين كرافت النسخة التعليمية، وذلك لمساعدة الطلاب على فهم أساسيات البرمجة من خلال الاشتراك في تأسيس اللعبة.

لعبة ماين كرافت التعليمية minecraft 2022

لعبة ماين كرافت من الألعاب المشهورة بشكل عام، ولكن تم إصدار النسخة التعليمية منها، وهي ماين كرافت التعليمية education.minecraft.net هذه النسخة التي تساعد الطلاب على فهم علم البرمجة وتطبيق أساسياته مباشرةً من خلال الاشتراك في اللعبة.

من الألعاب المشهورة بشكل عام، ولكن تم إصدار النسخة التعليمية منها، وهي ماين كرافت التعليمية education.minecraft.net هذه النسخة التي تساعد الطلاب على فهم علم البرمجة وتطبيق أساسياته مباشرةً من خلال الاشتراك في اللعبة. حيث أن هدف الوزارة الأساسي من هذه المسابقة هو تشجيع الطلاب على الاهتمام بعلوم البرمجة وتعزيز مفاهيمها لدى الطلاب، حيث تشترك شركة مايكروسوفت مع الوزارة في مساعدة الطلاب بكل الطرق الممكنة.

مدرستي تبرمج هو اسم المسابقة التي أطلقتها الوزارة للطلاب السعوديين في جميع المدارس، كما أن الاشتراك في هذه المسابقة لا يقتصر على الطلاب فقط ولكن يشترك جميع المعلمين والمعلمات في هذه المسابقة، وستقوم باختيار مدرسة تكون هي الفائزة في نهاية المسابقة، هدف هذه المسابقة هو تشجيع الطلاب على دراسة علم البرمجة والتعمق فيها وتطبيق ما تم تعلمه على لعبة ماين كرافت التعليمية، حيث أن هذه اللعبة ما زالت تحت التأسيس وسيقوم الطلاب بالمشاركة في تأسيسها.

مدرستي تبرمج