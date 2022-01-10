نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة تلفزيون البحرين 2022 الجديد على عربسات ونايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ضوء خدماتنا المستمرة في قسم الترددات نقدم تردد قناة البحرين الفضائية على كلا القمرين الصناعيين عرب سات و”نايل سات، هل تعرف برامج تلفزيون البحرين، وكيف تشاهدها مباشرة على الأنترنت، وهي قناة بحرينية رسمية تذيع الأخبار ونشرات الطقس وفقرات الاقتصاد والمنتديات الرسمية، سنتعرف في السطور التالية على تفاصيل قناة البحرين على كل الأقمار الصناعية.

برامج قناة البحرين الفضائية

قناة تلفزيون البحرين صاحبة ثراء من البرامج الحصرية وأبرز تلك البرامج هي:

صحافتكم، يهتم بإبراز عناوين الصحف المحلية والإقليمية بشكل يومي.

ترند، برنامج مخصص لاستعراض الاخبار والقضايا المحلية والدولية المتصدرة مواقع التواصل الاجتماعي والتي هي محل اهتمام كبيرة من الناس .

الراي

اسأل طبيب، يهتم هذا البرنامج بتقديم النصائح الطبية ومشاركة العلاجات الفعالية لمختلف الامراض.

بين المجلسين

على الوتر

دبل لايك

قصص نجاح

مميزات التلفزيون

شهدت قناة البحرين التطور الذي ترجوه على مستوى التقنيات بما يجهز بث عالي الوضوح واستراتيجية ضم برامج جديدة، وكان تأسيسها الأول في 1971م وهي تديرها هيئة الإعلام من مقرها الكائن في مدينة عيسى، فتجد ان القناة تقترب اكثر من الأجيال والحداثة لضمان إرضاء أذواق المشاهدين، بإتباع أساليب عصرية في تقديم محتوى نوعي بما يتناسب والأوضاع. وكقناة بحرينية رسمية تعتمد على برامجها الذاتية، وعل سبيل المثال- برامج اجتماعية وثقافية وفنية وصحية بل ودينية لذلك اكتسبت مكانتها لا سيما أن الخليجين قد ارتبطوا بها منذ الصغر.

تعكس برامج تناسب جميع الأعمار انطلاقا من حرصها لتكون قناة العائلة.

ومنبراً إعلاميا يعي دوره في مواكبة التطورات بما ينعكس على المحتوى المتوفر.

على أي السواتل تبث قناة تلفزيون البحرين

نجد امتياز بالارتقاء بجودة البث التلفزيوني لقناة البحرين لذا فإن تقنية HD للفيديو عالي الوضوح حاضرة في جميع قنوات تلفزيون البحرين، كما تعمل القناة على زيادة نطاق استقبالها ومشاهدتها في جغرافيا أوسع، من خلال إطلاق البحرين الفضائية على أكثر من قمر صناعي وبترددات جديدة تضم القمر العربي عربسات بدر 4، والقمر الصناعي المصري نايل سات، والقمر الأوروبي هوت بيرد.

ما هو تردد قناة البحرين الفضائية الجديد

من الجدول الذي يلي قم بالبحث عن التردد على القمر المطلوب مثل نايل سات، ثم اعمل إضافة التردد في قائمة الترددات بجهازك الخاص:

القمر الصناعي عرب سات بدر 4 نايل سات هوت بيرد التردد 12226 11678 11566 الاستقطاب H V H معدل الترميز هو 27500 هكذا 27500 27500 معامل الخطأ هكذا 3/4 هو 3/4 3/4

قناة البحرين بث مباشر

تتيح هيئة وزارة الإعلام مشاهدة قناة البحرين على الأنترنت، من خلال موقعها الرسمي، على رابط البث المباشر الخاص بالقناة بالوضوح المرئي ويستمر البث بدون تقطيع على مدار 24 ساعة مجاناً، بدون اشتراكات.