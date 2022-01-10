الاختلافات بين ببجي الكورية ولعبة pubg mobile الإصدار الأصلي ومميزاتها النسخة الجديدة

تكون لعبة ببجي الكورية هي أحد ألعاب رويال باتل التنافسية والتي يوجد بها كثير من المغامرة والتشويق أكثر من لعبة ببجي العالمية فأصبحت ببجي الكورية التسجيل فيها بشكل أسرع حيث أخذ اللاعبين يتسارعون للعب بها والتسجيل فيها لذلك سوف نتحدث عن أهم التفاصيل الخاصة باللعبة من خلال هذا المقال.

الاختلافات بين ببجي الكورية ولعبة pubg mobile

اتجه كثير من اللاعبين إلى تحميل هذه اللعبة وفضلوها عن ببجي العالمية وذلك للأسباب التالية:-

أصبحت اللعبة أكثر تشويقا وإثارة من لعبة ببجي العالمية.

تقوم اللعبة بمنح كثير من الملابس المتنوعة والمعدات للقيام بالعراك والمغامرة على نطاق أوسع.

الصناديق تكون سببا أساسيا في جذب اللاعبين حيث تكون على نطاق أوسع حيث لا يمكن إيجاد معدات وملابس نادرة في غير هذه الصناديق في أي لعبة من الألعاب.

الحظ يكون كبير جدا في الفوز في هذه اللعبة.

لا يشعر اللاعبين بأي ملل أثناء لعب هذه اللعبة.

تكون الصناديق الخاصة بها مليئة بالأزياء والمعدات الملونة وذات التصميم المختلف.

توجد بها كثير من الأشياء النادرة والأسطورية.

أن الصناديق التي توجد بها يمكن أن يتم شراؤها من لعبة ببجي العالمية ولكن بتكاليف عالية جدا.

يفضلها كثير من اللاعبين وذلك لوجود الملابس والأسلحة النادرة.

يعتقد بعض اللاعبين أن مستخدمي لعبة ببجي الكورية لا يمكنه اللعب مع أصحاب اللعبة الأصلية الموجودة في المتاجر ولكن ذلك الاعتقاد خاطئ جدا حيث يمكنه التقابل واللعب معا في ساحة العراك.

إن اللعبة لا تقتصر اللغة التي بها على الكورية فقط وإنما يوجد بها كثير من اللغات مثل الإنجليزية والإيطالية والفرنسية حيث يمكن للاعب أن يختار اللغة المناسبة له.

مميزات لعبة ببجي

تتميز لعبة ببجي الكورية بكثير من المزايا التي يمكن أن نتحدث عنها من خلال النقاط التالية:-