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عمر شويل - جدة رابط حذف حساب انستقرام نهائيا 2022 بالصور والفيديو، يمتلك ملايين الأشخاص حسابات على أشهر مواقع التواصل الاجتماعي، Instagram، ولكن هناك الكثير من الأشخاص الذين يقلقون بشأن عدم معرفة كيفية حذف حساب Instagram نهائيًا.

ففي هذه المقالة سوف نعرض لكم كيفية حذف حساب Instagram نهائيًا بأسهل طريقة، يعرف الكثير من الناس أن Instagram، مثل تطبيقات الشبكات الاجتماعية الأخرى، هو تطبيق لمشاركة الصور ونشرها.

كيف يمكنني حذف حسابي على Instagram نهائياً؟

في الإصدارات الحديثة ، يسمح لك Instagram حذف حسابك بسهولة، فهناك خياران لحذف الحساب.

الخيارالأول: حذف حسابك نهائيًا، سيتم حذف ملف التعريف الخاص بك، والصور، ومقاطع الفيديو، والتعليقات، والإعجابات والمتابعين بشكل دائم.

الخيار الثاني: وهو تعطيل حسابك مؤقتًا، إذا كنت تريد التوقف لفترة من الوقت، فيمكنك تعطيل حسابك مؤقتًا.

ملاحظة: بعد حذف الحساب، لن تتمكن من التسجيل مرة أخرى بنفس اسم المستخدم أو إضافته إلى حساب آخر.

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كيفية حذف حساب انستغرام نهائياً

عند حذف حسابك، يمكنك تسجيل الدخول وتنزيل صورك ومعلوماتك بالتفصيل.

بعد حذف حسابك، لن تتمكن من تنزيل البيانات من Instagram.

اتبع هذه المجموعة من الخطوات للتعرف على الطريقة:

أولاً: انتقل إلى ملف التعريف الخاص بك عن طريق النقر في الزاوية اليسرى السفلية أو صورة ملفك الشخصي.

ثانيًا: الضغط على الزاوية اليسرى العلوية، ثم النقر على إعدادات Instagram.

ثالثًا: انقر فوق الأمان، ثم انقر فوق الوصول إلى البيانات.

رابعًا: لعرض نوع معين من البيانات، انقر فوق عرض الكل.

رابط حذف حساب انستقرام نهائيا 2022 بالصور والفيديو

مشكلة حذف حساب انستجرام هي من الأشياء التي يبحث عنها الكثير من الناس، فهم يريدون مغادرة انستجرام دون العودة إليه، يعتقد البعض أن هذا هو القرار النهائي.

لذلك يمكن لشبكة انستجرام حذف الحساب نهائيًا لأنه يفعل كذلك إنستجرام لمن يرغب في إحدى الخدمات التي يقدمها الأشخاص الذين يغادرون ولا يعودون.

مع وجود تعطيل الحساب مؤقتًا، حيث يمكنك العودة بسهولة إلى الحساب في أي وقت، ولا تتركه لفترة طويلة، لأنه سيتم حذفه تلقائيًا ونهائيًا.