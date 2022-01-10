تثبيت دريم ليج سوكر DSL22 مع التحديثات والتعليق العربي

دريم ليج سوكر DSL22 هي واحدة من أروع الألعاب الإلكترونية التي تحاكي رياضة كرة القدم والتي تم تطويرها من جانب شركة فيرست تاتش جيمز الرائدة في عالم الألعاب الإلكترونية وهي نفس الشركة المنتجة للعبة fts 22 وتعتبر لعبة دريم ليج سوكر مختلفة عن باقي منافسيها في عاليم ألعاب كرة القدم مثل لعبتي فيفا وإي فوتبول ويمكن الإختلاف إنك في اللعبة ليس لاعب فقط بل أنت المدير الفني إيضا ولديك العديد من المهام الهامة فيجب عليك تطوير مهارات اللاعبين من أجل تحقيق الفوز وتحقيق أرباح لفريقك يمكنك من شراء لاعبين جدد ذو مستوي فني عالي ويمكنك بعد تحقيق الأرباح بناء ملعب ونادي خاص بك والآن نتعرف معكم علي باقي مميزات لعبة دريم ليج سوكر وطريقة تثبيت اللعبة علي هاتفك.

دريم ليج سوكر 2022 أهم ما يميزها

تتميز لعبة دريم ليج سوكر 2022 برسومات وجرافيك عالية الجودة وسوف تلاحظ هذا في ملابس اللاعبين، عشب الملعب.

اللعبة مجانية بالكامل ويمكنك تحميلها من على متجر جول بلاي ان كان هاتفك يعمل بنظام الاندرويد او من على متجر ابل ستور ان كنت مالكا لاجهزة الايفون .

من مميزات لعبة دريم ليج هو انها توفر للاعبين امكانية اختيار الموسيقى التصويرية قبل الدخول إلي المباراة من قائمة تحتوي علي العديد منها، هذا الامر لا يتواجد في بقية الالعاب من نفس النوع.

كذلك اللعبة لا تتطلب مهارات عالية للوصول إلي مراحل متقدمة، فقط القليل من التركيز سيجعلك لاعبا و مدربا متميزا.

من خلال اللعبة سوف تتمكن من وضع اللاعبين في فريقك في وضعية التنفيد عن طريق عرض كرة قدم حقيقي وواقعي .

كذلك اللعبة تتوفر باللعديد من اللغات أهمها بالنسبة لنا اللغة العربية إلي جانب اللغة الانجليزية والفرنسية والالمانية.

اللعبة لا تتطلب مواصفات عالية الجودة فقط تحتاج إلي هاتف من الفئة المتوسطة أو الفئة الصغيرة الحديثة.

تتوفر اللعبة على العديد من المسابقات والدوريات وتتوفر دريم ليج سوكر بمود للدوريات العربية أيضا.

تحتوي اللعبة على العديد من الفرق التي بامكانك الاختيار من بينها كما ان هذه الاخيرة تمثل اللاعبين الحقيقيين باسمائهم على ارض الواقع.

اللعبة سهلة الاستخدام وتحتوي على لوحة تحكم بسيطة.

طريقة تثبيت DSL 22 للهاتف