نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا بطريقة مجربة وإصدار إي فوتبول بيس 2022 رسميا في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول علي كوينز في بيس 2021 ، باتت محاولات شحن كوينز PES 2021 Mobile من المواقع الأخرى الغير أمنة محاولات فاشلة لرفع رصيد كوينز اللعبة إلى حد أقصى بطرق غير شرعية تخالف قوانين وسياسات شركة konami اليابانية. الشركة التي تقوم بنشر تحديثات وإصدارات سنوية للعبة الشهيرة. لمحبي وعشاق كرة القدم حول العالم. وسبب شهرة شحن PES 2021 Mobile بالكوينز هي أن الكوينز عملة ذهبية هامة في اللعبة. حيث يمكن من خلالها شراء أساطير اللاعبين الذين أعتزلوا اللعب في السنوات الماضية وذلك منذ أختراع كرة القدم. حيث يمكن الحصول عليهم في اللعبة بقوة بدنية وقوة تسديد هائلة ومن أبرز هؤلاء اللاعبين ماردونا، بيكنباور، جوارديولا، نيدفيد، كما هناك الكثير والكثير من اللاعبين القدامى، كما يمكن الحصول عليهم من خيار سبيشيال الذي يقدم عروض أسبوعية للحصول على القوة الفائقة لهؤلاء اللاعبين. واليوم سوف سوف ننهى حالة الجدل ونقوم بالرد على السؤال المحير كيف تحصل على كوينز في PES 2021 ؟. كما سنتعرف عن الموعد الرسمي من كونامي لنزول أهم إصدارها وهي لعبة إي فوتبول بيس 2022 وذلك من خلال التالي.

طريقة الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا

منصات الألعاب الإلكترونية المتخصصة في بيع وبرمجة الألعاب كذلك تقوم بشحن الألعاب من خلالها. تقوم ببيع عدد من كوينز لعبة إي فوتبول بيس 2021. ولكن بطرقة غير شرعية حيث أنها غير متوافقه مع شروط كونامي وذلك يعتبر تهكير صريح للعبة. حيث أن شحن كوينز PES 2021 Mobile يكون من خلال موقع كونامي ومن داخل اللعبة فقط. كما أن هناك طريقتين للشحن منها طريقة مجانية وطريقة مدفوعة. حيث أن كيف تحصل على كوينز في PES 2021 مجانا. وهو من المهم أن يتم تسجيل الدخول يوميا على اللعبة وهناك تقوم اللعبة بخيارك للحصول على كوينز أو GP. بشكل يومي وعند خيارك للكوينز سوف تحصل يوميا على 10 كوينز ويوما يلو الأخر وأخر يومين تحصل في اليوم السادس على 20 كوينز واليوم السابع 30 كوينز. بإجمالي أسبوعيا 100 كوينز مجانا. وهناك طريقة أخرى مجانية وهي الانتهاء من تحديات eFootball PES 2021. والفوز بالمباريات ويتم الفوز بالكوينز وذلك بالدخول على الأرشيف فهناك جوائز عديدة من GP والكوينز. وبذلك يتم شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا من اللعبة وليس من أي منصة أخرى. والصور التالية من هاتفي الخاص حيث توضح كيفية الأشتراك وصورة أخرى توضح إجمالي الكوينز المجاني الذي حصل عليها.

كيف تحصل على كوينز في PES 2021 بطريقة رسمية 100%

يتم الحصول علي كوينز في بيس 2021 بطريقة أخرى مدفوعة حيث أن هناك طريقتين للحصول عليها بطريقة مدفوعة وهي الطريقة الأولى من موقع كونامي مباشرة بوضع ID المستخدم ويتم شراء ما تريد من موقع اللعبة ذاته بالدفع الإلكتروني. أما بالنسبة الطريقة الأخرى وهى الأسهل حيث أن يتم الدخول على لعبة إي فوتبول بيس 2021. والنقر على عربة التسوق أعلى الصفحة يمينا. ثم النقر على CLUB SUBWAY. كما يمكن شحن كوينز PES 2021 Mobile من خلال عروض تقدمها كونامي تستحق الشراء. حيث بــ 17 جنيه فقط يمكن شراء 300 كوينز بدلا من 100 كوينز. كما أن هناك عرض أخر وهو الحصول على 740 كوينز بدلا من 300 بسعر 50 جنيه مصري فقط. ثم يتم الدفع ببطاقات الدفع الإلكتروني وفي الصورة التالية توضح كيف تحصل على كوينز في PES 2021 بطريقة رسمية.

رسميا موعد نزول لعبة إي بيس فوتبول بيس 2022 للجوالات

ليس الحصول علي كوينز في بيس 2021 أمرا فقط بل هناك موعد نزول إصدار 2022 أيضا مهما جدا. حيث أن تحديدا في 4 من نوفمبر 2021 بتوقيت مصر الساعة الثالثة فجرا. أطلقت شركة كونامي اليابانية رسائل لمستخدميها ومحبي ألعابها بأن سيتم تأجيل نزول لعبة eFootball PES 2022 من هذا الخريف لعام 2021 وحتى الربيع القادم في 2022. وكان مقرر نزول اللعبة رسميا في أكتوبر الماضي 2021 وتم تأجيلها إلى ديسمبر ثم تم التأجيل من قبل مطوري اللعبة حتى الأنتهاء من تطويرها وتحسينها إلي الأفضل لتناسب جميع مستخدمي إي فوتبول بيس 2022. والمقصود بالربيع أي سيتم نزول اللعبة رسميا في أواخر مارس القادم 2022 رسميا. ولا يمكن تصديق أي خبر أخر من قبل مواقع أخرى تنشر أخبار مضللة لمحبي اللعبة. كما أعلنت عبر منشور مثبت علي صفحة تويتر الرسمية لها أن سيتم عمل تحديثات في لعبة إي فوتبول بيس 2021 الحالية وتحسينات كبيرة حيث سيتم شحن PES 2021 Mobile كوينز وعملة GP هدايا مجانية مقابل التأجيل الذي حدث.

الآن تم التعرف رسميا على الموعد الرسمي لنزول إي فوتبول بيس 2022 على الجوالات الأندرويد والأيفون. كما تم معرفة الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا. كذلك تم التعرف عن كيفية شحن كوينز PES 2021 Mobile بطريقة أمنة مدفوعة. نتمنى لكم عاما سعيدا كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.