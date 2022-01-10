تردد قناة النبأ الليبية 2022 الناقلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون مجاناً، تلك القناة التي أعلنت مجدداً تمكنها من الحصول على حق البث المباشر لمباريات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، لينتهي صراع الكثيرون في البحث عن القنوات الرياضية المجانية الناقلة لبطولة أفريفيا، ربما يسعد الكثيرون أيضا بعد أن بثت بعض القنوات الرياضية مباراة الافتتاح بين الكاميرون وبوركينا فاسو والتي انتهت بفوز الكاميرون بهدفين مقابل هدف، وكشفت مصادر أن هذه القنوات الأفريقية ستقوم أيضا بإذاعة المباريات بالمجان.

تردد قناة النبأ الليبية 2022 الناقلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون مجاناً

يستطيع الملايين مشاهدة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون مجاناً بدون دفع أي رسوم مالية عن طريق تنزيل تردد القناة بالمجان كالتالي:

التردد: 11096.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون مجانا

قناة الجزائرية الأولى : واحد ضمن أهم القنوات الفضائية العربية التي تمكنت من إذاعة أول مباريات البطولة، وتقوم بإذاعة باقي المباريات اليوم بالمجان، لذا يمكنك ضبط تردد قناة الجزائرية الأولى عن طريق إضافة تردد 11680 أفقي، معدل ترميز 27500.

: واحد ضمن أهم القنوات الفضائية العربية التي تمكنت من إذاعة أول مباريات البطولة، وتقوم بإذاعة باقي المباريات اليوم بالمجان، لذا يمكنك ضبط عن طريق إضافة تردد 11680 أفقي، معدل ترميز 27500. فوكس سبورت: يمكنكم الآن استقبال تردد القناة عن طريق تسجيل البيانات التالية (تردد: 12284، الإستقطاب أفقي، 27500).

تردد قناة تيلي شاد: التردد 12015، أفقي، 27500.

قناة RTI: القمر الصناعي بدر، تردد 11966، أفقي، 27500.

تردد يوروسبورت: القمر الصناعي هوت سبوت، تردد 11090، رأسي، 27500.

أرينا سبورت: القمر الصناعي هوت سبوت، تردد: 11595، معدل الترميز 27500.

كما يمكنكم متابعة القناة المشفرة على تردد قنوات بي أن سبورت الجديد.

مباريات اليوم كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022

يلتقي المنتخب السنغالي مع منتخب زيمبابوي في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة.

يلعب منتخب غينيا ضد منتخب ملاوي في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

يلتقي المنتخب المغربي ضد المنتخب الغاني في تمام الساعة السادسة أيضاً بتوقيت القاهرة.

يلعب المنتخب الوطني المصري ضد المنتخب النيجيري يوم الثلاثاء الموافق 11 يناير 2022، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

وصلنا لختام شرح كيفية ضبط تردد قناة النبأ الليبية 2022 الناقلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون مجاناً.