نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع طريقة شحن Pubg UC بشكل صحيح في ثواني معدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن pubg UC ، تعتبر لعبة ببجي من الألعاب الأكثر شهرة على مستوى العالم، حيث يقوم بلعبها الملايين من الأشخاص باختلاف الفئات العمرية، حيث تحتاج اللعبة شحن الشدات لشراء الكثير من المستلزمات سواء كانت أسلحة أو ملبس أو مسكن، وتقدم لعبة ببجي الكثير من الطرق لشحن الشدات ولكن أغلبها يحتاج إلى المال لشراء، ونظراً لأهمية الشحن يوجد هناك بعض المواقع التي من الممكن أن تقوم بشراء الشدات من خلالها ، لذلك نقدم لكم في هذا المقال طريقة شحن pubg UC بشكل صحيح.

شحن pubg UC

يمكنك شحن pubg UC بدون كذب من خلال تطبيق سارع أو ما يطلق عليه اربح، وتجد هناك عدة عروض لشراء الشدات تتمثل في الآتي:

يستطيع اللاعب الحصول على 1000 شدة عندما يتوفر لديك 5 آلاف نقطة.

كما يمكن أن يستطيع اللاعب الحصول على 500 شدة عندما يتوفر لديك 3 آلاف نقطة.

يستطيع اللاعب الحصول على 100 شدة عندما يتوفر لديك 1000 نقطة.

كما يتوفر العديد من العروض المتميزة لذلك يجب تجميع الكثير من النقاط الاستفادة من هذا العرض المتميز.

طريقة شحن pubg UC بشكل صحيح

يمكنك شحن شدات ببجي من خلال التطبيق الحصري التابع للشركة العالمية الخاصة بجوجل، ويعتبر هذا التطبيق مناقضاً التطبيقات التي يمكنك من خلالها الحصول على شدات UC دون دفع أي نقود، يمكنك الحصول على ذلك التطبيق من خلال الدخول على جوجل بلاي أو آبل ستور وذلك من خلال كتابة اسمه في شريط البحث والضغط على تثبيت، وسوف يتم تثبيته والدخول عليه في أي وقت ممكن.

خطوات شحن ببجي عبر الآي دي

الدخول على الموقع الخاص باللعبة.

عليكي طلب شراء بطاقة خاصة باللعبة، ثم التأكيد على الرسالة المرسلة من قبل البريد الخاص بك والمرفق بها الكود.

عليك الدخول على موقع ببجي وتسجيل id الخاص بك.

ثم عليك كتابة الكود، والضغط على redeem لإتمام الشحن.

وهكذا نكون قدمنا لكم طريقة شحن pubg UC بشكل صحيح وخطوات سهلة وكيفية الدخول على التطبيق التي يمكنك من خلاله الحصول على الكثير من الشدات التي تحتاجها في لعبة ببجي.