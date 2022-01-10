نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو: شركة بي إم دبليو BMW تذهل العالم بإعلان سيارتها الجديدة تغير لونها مثل الحرباء في لحظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تواصل شركة بي إم دبليو BMW على تقديم العديد من المميزات والتقنيات التكنولوجية المختلفة في صناعة سياراتها والتي تقدم العديد من الألوان الغريبة والعجيبة، ولكن الأغرب من ذلك العجب العجاب من شركة سيارات بي إم دبليو BMW لإعلانها عن السيارة الجديدة بتقنية مثل الحرباء لسيارة يمكن تغيير لونها بضغطة واحدة على الزرار بتكنولوجيا الحبر الإلكتروني، فدعونا نتعرف على هذه السيارة من خلال هذا المقال الذي يقدمه لكم موقع ثقفني.

سيارة BMW IX Flow بتقنية تغيير لونها

كشفت الشركة العملاقة في أحد المؤتمرات عن السيارة المستقبلية والتي تعد بمثابة أشبه من الخيال، حيث يتكون طلاء الهيكل الخارجي من الحبر الإلكتروني لأول مرة في عالم السيارات، حيث يمكنها من تغيير لونها في ثواني من خلال ضغطة واحدة على الزرار في السيارة، حيث أشعلت السيارة حيرة كبيرة لمن شاهدها متسائلين كيف لهذه السيارة من تغيير لونها مثل الحرباء؟! حيث يعد الأمر غريب وعجيب لتغيير لون السيارة في لحظات دون القيام بعمليات الدهان أوالطلاء التقلدية.

وعرضت الشركة الألمانية مبتدئيا في معرض ces 2022 للإلكترونيات في مدينة لاس فيغاس وهي بمجرد عرضا ترويجيا للسيارة القادمة من شركة BMW، حيث استخدم النموذج على سيارة IX Flow من صناعة شركة بي إم دبليو الدفع الرباعي.

تكوين طلاء السيارة

يتكون طلاء هيكل السيارة الخارجي من عشرات الملايين من الكبسولات الصغيرة جدا منها كبسولات من اللون الأبيض مشحونة بشحن سالبة وتتكون أيضا من كبسولات مصبوغة باللون الأسود مشحونة بالشحنة الموجبة، مما لون هيكل السيارة الخارجي يتغير بمجرد تعرض الكبسولات لشحنات كهربائية خلال لحظات.

ويقال أن تلك السيارة تقتصر على اللونين الأبيض والأسود فقط حتى الآن من هذه التقنية، ويمكن لشركات السيارات استخدام ألوان متعددة من هذه الطريقة لاستخدامها في طلاء سياراتها فيما بعد.

وقال الخبراء في عالم السيارات بأن هذه التقنية مفيده لتحسين الحالة المزاجية للركاب، ففي المناخ الحار تكون السيارة ذات لون الأبيض أكثر برودة من السيارة السوداء لأنها تقوم بعكس أشعة الشمس والعكس في السيارة، وفي المناخ البارد يكون السيارة السوداء أكثر تدفئة من السيارة البيضاء لأنها تعمل على امتصاص أشعة الشمس.