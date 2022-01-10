موقع شحن شدات ببجي الرسمي عن طريق الأيدي 2022 بالخطوات

ننشر إليكم عبر موقع ثقفني طريقة شحن شدات ببجي موبايل التي يبحث عنها الكثير من المستخدمين و من محبي ألعاب الفيديو، حيث تعد لعبة ببجي موبايل أحد ألعاب الفيديو التي نالت على اعجاب الكثيرين حول العالم وأصبحت من أهم الألعاب الموجودة على الساحة في الوقت الحالي فإذا كنت أحد محبي هذه اللعبة وتبحث دائما عن كيفية شحن شدات ببجي موبايل؛ ففي هذا المقال سوف نوفر إليك الخطوات بالطريقة الموثوقة للحصول على أكبر قدر من الشدات بطريقة آمنة على حسابك.

شحن شدات ببجي 2022

لعبه ببجي موبايل 2022 أخر إصدار من اهم ألعاب الباتل التي يحبها و يستخدمها الملايين حول العالم و من كافة الأعمار المختلفة سواء كانوا من الصغار أو الكبار، فهي لعبة محاكية للواقع فتدور حول الحروب وتبدأ اللعبة بنزول حوالى 100 لاعب إلى أرض المعركة، ويبدأ كل لاعب باستخدام الأسلحة والمعدات التي معه للفوز على اللاعبين الآخرين، ويمكن الحصول على أعلي المستويات في اللعبة من خلال شراء المعدات والأسلحة الموجودة، والتي تساعد في الفوز الدائم، ومن الجدير ذكره أن شدات ببجي تعد العملة الافتراضية بداخل اللعبة والتي تمكن اللاعب من شراء المعدات والملابس التي يتم استخدامها بداخل اللعبة، لذلك يبحثون عنها بكثرة، واليكم في التالي خطوات شحن شدات ببجي موبايل 2022.

خطوات شحن شدات ببجي موبايل

للحصول على شدات ببجي لابد من الحصول عليها بطريقة أمنة مئه في المئة ولضمان عدم سرقة حسابك أو غلقه، كل ما عليك فعله هو:

الدخول على الموقع الرسمي لشحن شدات ببجي وهو غرينا.

ثم اختيار لعبه ببجي موبايل وإدخال رقم الاي دي الخاص باللاعب.

ثم اختيار خدمة الشحن ثم اختيار عدد الشدات التي ترغب في شحنها إليك.

ثم اختيار طريقة الدفع المناسبة سواء كانت بالفيزا كارد اومن خلال جوجل بلاي.

انتظر عدة دقائق وسوف تصل الشدات الخاصة بك داخل حسابك على لعبة ببجي موبايل.

بعد اتباع الخطوات السابقة سوف تحصل على عدد مناسب من الشدات، كما أن مواقع الشحن الرسمية مثل موقع شحن شدات ببجي عن طريق الايدي تقدم بعض الهدايا لعملائها مثل شحن عدد إضافي غير المطلوب مجاناً.