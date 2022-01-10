نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص نتيجة مباراة المغرب وغانا اليوم مجانا في كأس الأمم الأفريقية 2022 (1:0) في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة مباراة المغرب وغانا اليوم مجانا في كأس الأمم الأفريقية 2022، التي يبحث الكثيرون عن القنوات الناقلة لمباراة المغرب وغانا اليوم مجانا، وخاصة من مشجعين وعشاق كرة القدم حول العالم خاصة الأفارقة بمتابعة أحداث و مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، والتي تم افتتاحها امس في الكاميرون بعد اقامة حفلة الافتتاح، ثم تم الانطلاق في بداية الدور الأول عقب الانتهاء من حفلة وذلك خلال مواجهة جمعت بين منتخب الكاميرون صاحب الأرض والجمهور مع نظيره المنتخب بوركينا فاسو، وقد انتهت البطولة بتفوق الكاميرون بهدفين مقابل هدف من بوركينا فاسو ولكن فأجيء المنتخب بوركينا فاسو الجماهير ومشاهدي المباراة بتقديم مستوى عالى وأداء رائع بعد تقدمه على المنتخب الكاميروني بهدف وكاد أن يفوز بالمباراة ولكن تمكنت الكاميرون من أحراز هدفين من خلال ضربتين جزاء أنهت بهم المباراة.

نتيجة مباراة المغرب وغانا اليوم (1: 0)

بدأت مباراة الليلة بين المغرب ومنتخب غانا بهجوم مكثف من المنتخب المغربي ودفاع قوي من المنتخب الغاني، كان اعتماد المنتخب الغاني علي الهجمات المرتدة، ولكل يقابل ذلك دفاع قوي من المنتخب المغربي، لينتهي الشوط الأول بنتيجة صفر مقابل صفر (صفر مقابل صفر).

استمرارا لاحداث الشوط الأول بدأ الشوط الثاني بدفاع من المنتخب الغاني وهجوم مكثف من المنتخب المغربي، إلي أن جاءت الدقيقة 82 يتقدم الهدف الأول لمنتخب المغرب، وفي الدقيقة 86 يأتي اخطر هجمات المنتخب المغربي، ولكن لم يتمكن رحيمي من إحراز الهدف الثاني، ومن ثم بدأت عملية الدفاع المستميت من المنتخب الوطني المغربي للحفاظ على النتيجة، إلي أن وصلت إلي الدقيقة الأخيرة وينتهي المباراة بهدف نظيف للمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وغانا اليوم مجانا

تلعب اليوم الاثنين الموافق 10 يناير المباراة التي تجمع بين منتخب المغرب و منتخب غانا ضمن موجهات المجموعة الثالثة في الدور الأول من منافسة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، ويهتم محبي الكرة المستديرة ومتابعي البطولة بمشاهدة المباراة الأقوى في دور المجموعات والتي تجمع بين منتخبي من اكبر منتخبات قارة أفزيفيا وأصحاب الألقاب من قبل، ومن أبرز المواجهات بين الفريقين كانت يوم 28 يناير 2008 فى بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي فازت بها منتخب غانا بهدفين مقابل لاشيء احرزهما سولي مونتارى ف الهدف الأول وجاء بالهدف الثاني النجم العالمي مايكل ايسيان، وستقام البطولة في تمام الساعة السادسة على ملعب احمد اهيدجو مع المعلق جواد بده على قنوات بين سبورت القطرية.



القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وغانا في كأس أمم افريقيا 2022

يتم أذاعه مباراة منتخب المغرب ومنتخب غانا ضمن موجهات المجموعة الثالثة في الدور الأول من منافسة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 على اكثر من قناة، سواء كانت مجانية أو مشفرة، حيث امتلكت حقوق البث لنقل مباريات البطولة مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية بشكل حصري ف منطقة الشرق الأوسط، وسيتم أذاعه المباراة عبر احدي قنواتها المشفرة وهى BEIN SPORT HD 1 MAX وبياناتها كالاتي:

القمر الصناعي : النايل سات

التردد : 12604

الاستقطاب: افقي

معامل تصحيح الخطا: 2/3

معدل الترميز: 27500

أما عن القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة المغرب وغانا اليوم

ثانيا AL AOULA HD

القمر الصناعي: يوتل سات

التردد : 11617

معدل استقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

وفى النهاية قد أوضحنا في المقال موعد المباراة بين منتخب المغرب ومنتخب غانا في مواجهات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 وكذلك القنوات الناقلة للمباراة المشفرة والمفتوحة وتردداتها في جميع الأقمار الصناعية ونتيجة مباراة المغرب وغانا اليوم مجانا في كأس الأمم الأفريقية 2022.