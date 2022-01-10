افضل لعبة سيارات للاندرويد 2022 خطوات تثبيت GT Racing 2 متجر جوجل بلاي

افضل لعبة سيارات للاندرويد 2022 على مستوى ألعاب السباق المتميزة هي لعبة GT Racing 2 محاكاة الواقع تحتوي على سيارات متنوعة، ولاعبين على مستوى عال من الخبرة والإتقان في القيادة بالسرعة المطلوبة في السباق العالمي، الذي يضم 71 سيارة مرخصة تلعب في عدد 13 حلبة من حلبات السباق الممتعة، والتي يكون منها حلبة حقيقية وهي Mazda Laquna Seca .

أفضل لعبة سيارات 2022

تشتمل لعبة GT Racing 2 على عدد كبير من التشكيلات الرائعة لسيارات السباق الحقيقية بعدد 30 من الطراز المختلف وعلى اللاعب في هذه اللعبة المتميزة استخدام كافة المهارات الممكنة من اجل الفوز في الحلبة واستطاعة مواصلة السباق على أسس صحيحة من المنافسات والحركات المتطورة التي تتغير أسبوعيا ممثلة عدد 28 تحدي جديد.

سباقات فردية وتعددية

تحتوي اللعبة كأفضل ألعاب سباق على عدد من السباقات الفردية والمتعددة في أعداد اللاعبين من اجل التسابق العالمي مع لاعبين من مختلف بلاد العالم، قم باستعمال المكابح من اجل زيادة السرعة والقدرة على تعديل الأداء الخاص بك في جراج السيارات، مع الالتزام في هذا الصدد بكافة ما يكون من تعليمات واردة في السباق من السرعة المطلوبة وما إلى ذلك.

متطلبات لعبة GT Racing

تتطلب GT Racing 2 نظام Android 4.1 أو أكثر.

كما بلغت عمليات التثبيت لهذه اللعبة إلى الآن 10.000.000.

وحجم اللعبة 31m .

الإصدار الحالي الحالي: 1.6.1c

مميزات أأفضل لعبة سيارات

تحتوي اللعبة على محرك فيزيائي يمنح الواقعية للاعبين والديناميكية للسيارات.

كذلك بها عدد من التوقيتات المختلفة التي تجعل الشمس تشرق وتغيب.

يمكنك الاستعانة بعدد 4 من الكاميرات المختلفة في داخل اللعب للدخول في الإثارة الحقيقية وحبس الأنفاس.

أيضُا بها عدد 1400 من الفعاليات المختلفة في انتظار مهاراتك في القيادة وسباق السيارات على نحو واسع ومثير.

مهارات العاب سيارات للاندرويد