أفضل طريقة لعلاج آلام أسفل الظهر المزمنة

أفضل طريقة لعلاج آلام أسفل الظهر المزمنةأفادت دراسة طبية نشرت في مجلة "جاما" الطبية، أن الممارسة المنتظمة للتمارين المائية العلاجية توفر راحة أكبر لمن يعانون من آلام أسفل الظهر المزمنة، مقارنة بأساليب العلاج الطبيعي التقليدية، بما في ذلك التحفيز الكهربائي للأعصاب.

وقال الدكتور مايكل فينسينت خبير الطب الطبيعي: بالنسبة للمرضى الذين يعانون من آلام أسفل الظهر، يبدو أن التمارين المائية العلاجية تساعدهم في التغلب على الخوف من الحركة بسبب الألم ويمكن أن تقلل من متوسط شدة آلام الظهر بشكل أفضل من العلاج التقليدي، موضحًا أنه يبدو أن هذه التأثيرات تستمر لفترة أطول بعد التوقف عن التدريب.

وأوضح الباحثون : يؤدي الذين يتلقون العلاج حركات مماثلة كما هو الحال في أنظمة التمرين النموذجية، ولكن في حمام سباحة أو جسم مائي.. وهذا يشمل المشي باستخدام المجاديف اليدوية، وركل الألواح وأداء حركات كبيرة في الذراعين والساقين مثل رفع الذراع الجانبي، ودوائر الذراع، والرافعات القفزة، والقرفصاء، ورفع الركبة العالي والركض بالإضافة إلى "حركات رفع الأثقال للذراعين والساقي.

وأضاف الباحثون: "إن هذا النهج شائع الاستخدام لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من جميع أنواع الظروف الصحية على تحقيق أهداف وظيفية أو تحسين الأداء عندما تكون التمارين صعبة أو مؤلمة على الأرض أو في صالة الألعاب الرياضية، حيث يساعد الماء في تقليل الضغط على المفاصل الناجم عن الاصطدام.