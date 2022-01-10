طريقة الحصول على أحدث إصدار من PUBG للكمبيوتر الشخصي والهاتف المحمول

PUBG Mobile هي اللعبة الأكثر شعبية على هذا الكوكب يبحث غالبية اللاعبين عن طريقة للحصول على أرصدة PUBG Mobile، لكن الكثير منهم غير متأكدين من كيفية القيام بذلك نظرًا لشعبية ألعاب الفيديو عبر الإنترنت ويتنافس عدد كبير من اللاعبين على المكانة الاحترافية من أجل التنافس مع بعضهم البعض أو مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بأسلوب اللعب المفضل لديهم نتيجة لذلك، نمت شعبية PUBG Mobile في جميع أنحاء العالم حيث يلعب ملايين اللاعبين في نفس الوقت في هذا المنشور سنوضح لك كيفية اللعب.

كيف يمكننك إضافة أدوات إلى حساب pubg mobile الخاص بي؟

منذ إصدارها وخاصة في عام 2018 انطلقت هذه اللعبة على الهواتف الذكية حول العالم ونتيجة لذلك أصبحت تحظى بشعبية كبيرة بين جميع اللاعبين، الذين يريدون تمييز أنفسهم عن طريق شحن العملات المعدنية في PUBG Mobile بأموال حقيقية مما يعطيهم الأفضلية في الأشكال والمفاهيم القريبة من اللعبة وفيما يلي طريقة التوصيل:

للبدء سنفتح متصفح الإنترنت ونبدأ في البحث عن أدوات PUBG Mobile لتنزيلها.

وسنجد الموقع الرسمي لتوزيع اللعبة أمامنا مباشرة.

بعد ذلك لتحديد عملتك وتسهيل إجراءات الدفع ، نحدد علم الدولة التي تتواجد فيها.

ثم لدفع ثمن المال وشحنه نستخدم بطاقة الدفع عبر الإنترنت المتوفرة لدينا.

بعد ذلك نختار عدد الشدة من بين الخيارات المعروضة لنا ونؤكد الدفع ببطاقة ائتمان.

بعد ذلك سندخل بيانات البطاقة لإكمال إجراء الشحن.

الخطوة الأخيرة هي النقر على “التجربة” أو “الدفع” وسيتم الدفع لك.

ولضمان إجراء الشحن قد ندخل اللعبة ونتحقق من رسائل الحساب لتحديد عدد المنصات المطلوبة والتي سنسترجعها بعد ذلك.

تعتبر لعبة PUBG Mobile من أشهر الألعاب القتالية بين الناس من جميع الأعمار وهي لعبة محاكاة يختبر فيها اللاعبون حياة الجنود في المعسكرات تبدأ لعبة PUBG Mobile بـ 100 لاعب ينزلون في ساحة المعركة ويبدأ اللاعب فورًا في محاربة هؤلاء الأعداء ، ويبدأ هذا باستخدام الأسلحة والمعدات والمركبات والأزياء الحربية التي يمكن تخصيصها.

كيف يمكنك الحصول على أحدث إصدار من PUBG للكمبيوتر الشخصي؟

بعد معرفة الاختلافات بين PUBG Mobile للكمبيوتر الشخصي و PUBG Steam سننتقل إلى الخطوات العملية.