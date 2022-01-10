نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الأرضية الجزائرية 2022 على نايل سات الناقلة لبطولة أمم أفريقيا وموعد مباراة الجزائر اليوم في المقال التالي
تردد قناة الأرضية الجزائرية 2022 على النايل سات من أهم الترددات التي شهدت بحثاً مكثفاً على محرك البحث الشهير جوجل، وذلك نظراً لقيامها بنقل مباريات المنتخب الجزائري في بطولة أمم أفريقيا الكاميرون 2022، وهي من أهم القنوات الرياضية في الجزائر، حيث أنها تقوم بنقل جميع مباريات المنتخب الجزائري من داخل الجزائر وكذلك أندية الجزائر المشتركة في البطولات الأفريقية، بالإضافة إلى نقلها للمسابقات المحلية المختلفة داخل الجزائر، وتحرص على تقديم كل جديد للمشاهد الرياضي الجزائري في مختلف الألعاب الرياضية.
وتمتلك القناة نخبة متميزة من الإعلاميين الرياضيين والمعلقين الرياضين، كما أنها تمتلك أحدث أجهزة النقل التليفزيوني، حتى تتمكن من نقل جميع المباريات بجودة عالية لتنال رضاء متابعيها، ومع بداية بطولة أفريقيا وانطلاق موعد مباراة الجزائر وسيراليون اليوم في الكان الأفريقي، ازداد البحث بصورة ملحوظة لمعرفة تردد قناة الأرضية الجزائرية HD، لذلك وحرصاً من موقعكم المفضل ثقفني في توفير المعلومة الصحيحة، نقدم لكم من خلال هذا المقال تردد قناة الأرضية الجزائرية SD نايل سات.
تردد قناة الأرضية الجزائرية نايل سات
|القمر
|نايل سات
|التردد
|11680
|الاستقطاب
|H
|الترميز
|27500
عرب سات:-
- القمر:- سهيل عرب سات.
- التردد:- 11785.
- الاستقطاب:- V.
- الترميز:- 27500.
تردد قناة الأرضية الجزائرية بدون تشفير
- الذهاب ألى القائمة الرئيسية “MENU”.
- النقر على زر “تركيب” ومنه نقوم بالضغط على زر إضافة قناة.
- نقوم بإدخال تردد القناة الموجود في هذا المقال بطريقة صحيحة.
- النقر على أيقونة “بحث”.
موعد مباراة الجزائر وسيراليون
تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة في الجزائر موعد مباراة الجزائر وسيراليون القادمة، والمقرر لها اليوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من شهر يناير 2022، وذلك في افتتاح مباريات دور المجموعات للمجموعة الخامسة، والتي تضم بجانب الجزائر منتخبات كوت ديفوار وسيراليون وغينيا بيساو، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، الثالثة مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا، الرابعة مساءً بتوقيت السعودية والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.
مميزات القناة
- تمتاز القناة بأنها تنقل جميع مباريات المنتخب الجزائري على ترددها الأرضي.
- تمتلك القناة أحدث أجهزة النقل لتقدم للمشاهد أنقى صورة وأفضل صوت.
- لديها مجموعة متميزة من الإعلاميين والمعلقين والفنيين.
- تقدم القناة مجموعة كبيرة ومميزة من البرامج الرياضية.
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