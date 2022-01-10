أهم الهواتف القادمة خلال 2022 وأبرز المواصفات المتوقعة .. لا تشتري الآن

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عمر شويل - جدة أهم الهواتف القادمة خلال 2022 وأبرز المواصفات المتوقعة، إذا كنت تفكر في شراء جوال جديد في الوقت الحالي عليك أن تتمهل قليلاً فقد تندم إذا كنت ترغب في مواصفات هائلة لهاتفك، حيث نتناول في حديثنا اليوم أهم الهواتف الذكية التي ننتظر إصدارها خلال الربع الأول من عام 2022. نذكر في حديثنا على وجه الخصوص الفئة المتوسطة والفئة المتوسطة العليا للهواتف المتوقع إصدارها، كما نكشف لكم عن أبرز التسريبات حول مواصفات تلك الجوالات قبل وصولها رسمياً إلى الأسواق العربية.

أهم الهواتف القادمة خلال 2022

هناك جوال خلال عام 2021 فور وصوله الأسواق تصدر قوائم المشتريات وهو جوال POCO F3، وكان يسمى في الخارج REDMI K40 قبل أن يكون تابعاً لشركة بوكو، لذا نتنظر جميعاً صدور جوال REDMI K50 وقد يًسمى POCO F4. يميز الجوال الجديد أنه يعتبر الأول الذي يتم إصداره بمعالج دايمنستي 9000 دقة تصنيع 4 نانو متر، هذا المعالج يدعم 180 هرتز في الألعاب والذي يتفوق على جميع معالجات جوالات الأندرويد سواء في الدقة أو الأداء، من المتوقع أن يتراوح سعر الجوال بين 7000 جنيه إلى 9000 جنيه.

ينتظر كل منا أيضاً الإصدار الجديد من شركة سامسونج وهو SAMSUNG A53 بعد نجاح ساحق لجوال A52، ومن المتوقع أن يكون بنفس التصميم مع الحماية ضد الماء والأتربة بمعالج سناب دراجون 778 G، الكاميرا ذاتها 64 ميجا بكسيل، الشاشة الأموليد 120 هرتز مع أحدث إصدارات أندرويد 12. ومن المتوقع أيضاً أن تليه نسخة S من الهاتف مزودة بعدة إضافات لا غني عنها لعشاق الألعاب والتصوير.

سلسلة هواتف أوبو الجديدة

أما هواتف OPPO الجديدة والمنتظرة خلال 2022 فهي تتضمن سلسلة RENO7، وتتكون من ثلاث جوالات RENO 7 SE, RENO 7, RENO 7 PRO ، أهم ما يميز RENO 7 أنه يتوفر بمعالج سناب دراجون 778 المعالج المميز، كامير 64 ميجا بكسيل، شاشة أموليد تردد 90 هرتز، بطارية 4500 مللي أمبير وسوف يبلغ سعره 6600 جنيه أو 420 دولار تقريباً. أما نسخة RENO 7 PRO وهو الأفضل بكل تأكيد حيث يتميز بمعالج دايمنستي 1200 ماكس يصل تردده إلى 3 جيجا هرتز، كاميرا 50 ميجا بكسيل مع سنسور من شركة سوني، سماعات ستريو و شاحن 65 واط، سعر الجوال سوف يكون حوالي 9000 جنيه.

جوالات ريدمي نوت 11

ومن المنظر أن تنافس شركة ريدمي بثلاثة هواتف ذكية خلال الربع الأول من 2022 وهي سلسلة REDMI NOTE 11، وتتوفر بثلاث فئات REDMI NOTE 11 , REDMI NOTE 11 PRO , REDMI NOTE 11 PRO PLUS وتأتي آخر فئتين بنفس المعالج وهو دايمنستي 920 الذي ينافس بقوة سناب دراجون 778، كما يشتركان بحجم شاشة 6.67 بوصة أموليد تردد 120 هرتز، كاميرا 108 ميجا بكسيل. لكن الفارق الوحيد بين فئة برو و برو بلس هي البطارية والشاحن، حيث أن البطارية في فئة برو 5160 مللي أمبير و قدرة الشاحن 67 واط، أما البطارية في فئة برو بلس البطارية أقل 4500 مللي أمبير و لكن قدرة الشاحن مذهلة 120 واط يقوم بشحن الجوال بالكامل خلال 15 دقيقة فقط.