تحديث واتساب الجديد 2022 آخر إصدار WhatsApp يأتي بالمميزات الآتية

الجميع يبحث عن مميزات تحديث واتساب الجديد 2022 لأنه من أفضل التطبيقات الموجودة حتى الآن، فالشباب يستخدمونه بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تخطى مستخدموه ما يزيد عن مليار مستخدم من أنحاء العالم، وهذا بسبب المميزات الرائعة التي يتمتع بها تحديث واتساب الجديد 2022 وخاصة بعد التحديث الجديد.

مميزات تحديث واتساب الجديد 2022

أصبح التحديث الجديد من تطبيق الواتساب يحتوي على العديد من المميزات، وذلك بعدما تم دمجه مع شركة ماتا، لأن جميع العاملون في الشركة يسعون دائمًا لتطوير التطبيق وجعله الافضل بين وسائل التواصل الاجتماعي، ومن أهم مميزاته ما يلي:

يمكنك من استخدام أكثر من جهاز واتس اب على هاتف واحد.

يساعدك على إعادة كافة الرسائل المحذوفة من المحادثات، وكذلك الفيديوهات والصور.

يساعدك على حظر جهات الاتصال التي تريد حظرها، كما انه يمكنك من الاحتفاظ بالمحادثات الخاصة بها بعد الحظر.

التطبيق يتميز بأنه يمكنك من رؤية كافة الفيديوهات والصور لمرة واحدة حسب رغبتك.

يحتوي التطبيق على الميزة الخاصة بالرد التلقائي على جميع المحادثات عندما تكون مشغولا.

يسمح لك تحديث واتساب الجديد لبرنامج الواتس اب بارسال أكثر من عشرين صورة في وقت واحد دون أي توقف.

التطبيق يمكنك من استخدامه في أي وقت حتى دون الاتصال بالإنترنت.

يمكنك التطبيق من رفع حالات الواتس اب التي تريدها حتى وإن كانت مدتها تزيد عن ثلاثين ثانية.

أصبح التطبيق يحتوي على مزيد من الخصوصية فهو يمكنك من ارشفة الرسائل لحمايتها من المتطفلين.

التطبيق يحتوي على قفل خاص به يعمل ببصمة الإصبع إن كان هاتفك يدعمها، كما انه يعمل القفل بالنمط أو رقم سري، مما يمكنك من حماية محادثاتك بأكثر من وسيلة.

يساعدك التطبيق على التعرف على جهات الاتصال المجهولة التي تراسلك من خلال إظهار الصورة والاسم المسجل لديهم في تطبيق الواتساب الأصلي.

تحديث واتساب الجديد 2022

يمكنك تحديث تطبيق الواتساب الجديد 2022 من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية: