نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تثبيت GTA IV: San Andreas ومواصفات تثبيت GTA San Andreas في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تثبيت GTA IV: San Andreas علي كافة جوالات أند رويد المتعددة . وذلك بجانب أيضاً تثبيت النسخة الجديدة علي هواتف أيفون . وتأتي نسخة Grand Theft Auto: San Andrea بالعديد من المميزات التي تجعلها تحتل مركزاً أول . في بحث مكثف عن تثبيت جراند ثفت أوتو سان أندرياس . كما أن Grand Theft Auto سان أندرياس تحتوي علي عالم شبه الواقعي داخل مغامرات grand theft auto v5 سان أندرياس المتعددة . وشملت تحديثات GTA San Andreas لكافة محتوياتها من المركبات والأسلحة وإضافة طائرات هليكوبتر حديثه . كذلك بجانب أن هناك تقنية خاصة بالجرافيك تم إضافتها في لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد تجعل تجربة اللعب في جراند ثفت أوتو 5 . أكثر تشويقاً وذلك لأنها تظهر لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس . لشكل المدينة من الداخل كأنها حقيقية بكافة شوارعها وقراها .

طريقة تثبيت GTA IV: San Andreas والاستمتاع بلعبة GTA APK

طريقة تثبيت GTA IV: San Andreas علي جوالك الأند رويد أو جوال أيفون . يجب أن يكون متميزاً ببعض المواصفات الخاصة التي تسمح بنجاح تثبيت Grand Theft Auto . وذلك يرجع إلي أن النسخة الجديدة من جراند ثفت أوتو 5 سان أندرياس صممت بتقنية عالية يتحملها فقط هواتف أند رويد و أيفون حديثه . كما أنه يجب أن تتوفر بعض المواصفات البسيطة لتثبيت grand theft auto v5 بشكل ناجح . وتأتي نسخة Grand Theft Auto: San Andreas هذه المرة . بمغامراتها الممتعة التي تدور داخل ولاية سان أندرياس الأمريكية . وداخل GTA San Andreas خمسة أبطال يقودهم بطل اللعبة الرئيسي في تنفيذ المهام

الوصف الذي تحتوي عليه النسخة الجديدة GTA San Andreas للاندرويد

بعد أن يتم اتباع طريقة تثبيت GTA IV: San Andreas علي الجوالات ستلاحظ وصف جديد كلياً للعبة . جراند ثفت أوتو 5 سان أندرياس . وذلك بالعديد من الأوصاف التي تميز النسخة الجديدة من لعبة Grand Theft Auto وهي كالتالي :-

تم تصميم جراند ثفت أوتو سان أندرياس علي مساحة أرض تتخطي مساحة 36 كيلو مربع . كما أن لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد سان أندرياس تم تصميم طرقها وقطاراتها ومركباتها بشبكة مرتبطة ببعضها . كذلك تأتي نسخة GTA IV: San Andreas بمدن حجمها كبير جداً وتحتوي علي قري ذات طابع ريفي . كذلك تحتوي Grand Theft Auto سان أندرياس علي قاعدة طائرات هليكوبتر والواقعة في ولاية نيفادا . الأمريكية وتسمي قاعدة طائرات NELS . كما تحتوي لعبة grand theft auto v5 علي العديد من المغامرات المزودة بكميات أسلحة متطورة في لعبة GTA V .

تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas علي الجوالات أند رويد

تثبيت لعبة GTA V سان أندرياس من خلال موقع ميديا فاير . أو من خلال المتجر الخاص بنوعية هاتفك من خلال الخطوات التالية :-

من خلال حسابك المسجل علي المتجر الخاص بجوالك يتم تسجيل الدخول .

كما أنه بعد تسجيل دخولك بحسابك يتم تسجيل اسم GTA San Andreas في خانة البحث .

في خانة البحث . كذلك بجانب تحديد قيمة المبلغ الخاص بلعبة GTA San Andreas للاندرويد .

. يجب عليك تحديد كيف يتم دفع ثمن لعبة GTA V للاندرويد بالطريقة التي ترغبها .

بالطريقة التي ترغبها . بعد تلك الخطوات يتم الضغط علي كلمة تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas .

. كما يمكنك بعد انتهاء تثبيت لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس ربطها بحسابك علي FACEBOOK .

سان أندرياس ربطها بحسابك علي FACEBOOK . تلك الخطوات الخاصة بتثبيت جراند ثفت أوتو سان أندرياس يمكنك اتباعها مع لعبة Grand Theft Auto: Vice city .

ما هي المواصفات التي يجب أن تتوفر لتثبيت GTA IV: San Andreas

تشترط عملية تثبيت Grand Theft Auto علي هاتفك أن تتوفر به المواصفات الآتية :-

تفريغ مساحة داخلية في جوالك لا تقل عن 2GB . كما تشترط عملية تثبيت grand theft auto v5 توفير مساحة ذاكرة عشوائية 4GB . Grand Theft Auto: San Andreas يتحملها الهاتف ويتم تشغيلها بتقنية سناب دراجون 865 . كذلك من الضروري أن يكون الجوال به تقنية للمعالج ثماني النواة . تتطلب GTA San Andreas نظام تشغيل داخل جوالك لا يقل عن نظام أند رويد 11.0.1 . كما بالنسبة لجوالات أيفون لتثبيت GTA San Andreas للاندرويد يكون محتوي علي نظام تشغيل IOS 14 . كذلك أيضاً تثبيت لعبة GTA V للاندرويد علي أيفون بشرط توفير مساحة داخلية فارغة 2GB . الذاكرة العشوائية في هاتف أيفون تكون فارغة بمساحة 2GB لكي ما تنجح عملية تثبيت لعبة Grand Theft Auto .

المميزات العديدة التي تحتوي عليها نسخة GTA San Andreas

داخل جراند ثفت أوتو سان أندرياس أشخاص تعتبر حقيقين جداً بفضل تقنية ألجرافيك .

كما أن لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد سان أندرياس كافة مغامراتها مستوحاة من واقع قصة حقيقية .

جراند ثفت أوتو 5 سان أندرياس بطلها يستطيع فعل أي عمل بكامل حريته دون التقيد بأي قيود داخل اللعبة .

كذلك بجانب الميزة الرائعة وهي تحديد المغامرة المرغوبة دون التقيد بترتيب مغامرات GTA San Andreas . وذلك عن طريق البطل الرئيسي في جراند ثفت أوتو 5 .

. وذلك عن طريق البطل الرئيسي في جراند ثفت أوتو 5 . الشرطة لا تستطيع الإمساك بسهولة ببطل Grand Theft Auto: San Andreas وذلك بفضل . السيارات الحديثة المضافة علي النسخة الجديدة .

وذلك بفضل . السيارات الحديثة المضافة علي النسخة الجديدة . سمحت الشركة المنتجة للعبة GTA IV: San Andreas بأن يتم تحديثها علي كافة أنواع الهواتف .

طريقة تثبيت GTA IV: San Andreas عبر المتجر الذي يمكنك تسجيل الدخول عليه حسب نوع هاتفك . ويتم تثبيت جراند ثفت أوتو 5 سان أندرياس بالخطوات المشار لها داخل مقال اليوم .