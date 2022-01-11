كيف أعرف مكان شخص من رقم الهاتف؟

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عمر شويل - جدة في ظل التطور التكنولوجي الهائل أصبح من الممكن معرفة مكان شخص من رقم هاتفه وتحديد مكان فقد الهاتف بل والتحكم في ما يراه أطفالك على أجهزتهم المحمولة وسوف نوضح من خلال سلسلة مقالات جميع الطرق والبرامج المستخدمة في التتبع والتي منها ما هي طرق يجهلها البعض ومنها عن طريق برامج مدفوعة ومنها ما هو عن طريق برامج مجانية واليوم نبدأ سلسلة برامج التتبع ونتعرف على أهميتها وسلبيتها والطرق الصحيحة للاستخدام .

كيف أعرف مكان شخص من رقم هاتفه

من أسهل الطرق التي تمكنا من معرفة مكان الشخص من رقم الهاتف هو الفيسبوك، دائماً يرتبط حساب فيسبوك برقم هاتف وهو ما يسهل عمليه البحث عن شخص ما ولطريقة البحث عبر فيسبوك قم بإدخال رقم هاتف الشخص الذي ترغب في تحديد موقعه في خانه البحث عن الأشخاص أو الحسابات من خلال الهاتف، في الآونة الأخيرة قد ذادت نسبه البحث عن موقع الأشخاص عن طريق الفيس وذلك لاتاحه الفيسبوك البحث عن حسابات الأصدقاء من خلال أرقام الهواتف.

الطريقة الأخرى عبر فيسبوك قم بإضافة رقم الهاتف المراد معرفة مكانه كجهة اتصال وقم بمزامنه جهات الاتصال مع موقع فيسبوك وسوف يقترح عليك جميع الأرقام التي لديك ممكن يمتلكون حسابات على فيسبوك وتلك أحد الطرق السهلة في تتبع الأشخاص من خلال هواتفهم المحمولة.

معرفة مكان الشخص من خلال تطبيق mobile number locator

من خلال اتباع الخطوات التالي شرحها ستتمكن من معرفة مكان الشخص من خلال رقم الهاتف بكل بسهوله وهنا نقوم بالاستعانة بأحد التطبيقات الشهيرة mobile number locator.

بعد تحميل التطبيق من خلال جوجل بلاي قم بتفعيل البرنامج من خلال إدخال رقم هاتف وبريد إلكتروني لاسترداد الحساب إن نسيت الرقم السري في أي وقت

كيف يعمل التطبيق

عن آلية عمل التطبيق فهو يعمل كتالي ، يجب أن يكون التطبيق لدى الهاتف الذي ترغب في متابعته ومعرفة مكانه، لذى فالتطبيق يصلح لمتابعة هاتف أحد الأبناء أو ذوي العائلة الواحدة من كبار السن أو خلافة وهنا يجب أن تقوم بتحميل التطبيق على كلا الهاتفين وبعد ذلك يمكنك التتبع بكل سهوله، من خلال الخطة المجانيه أو الخطة المدفوعه.